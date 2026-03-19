ΑΕΚ – Τσέλιε: Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει το παιχνίδι του Conference League

Η ΑΕΚ υποδέχεται στην Allwyn Arena την Τσέλιε για να υπερασπιστεί το υπέρ της 4-0 και να εξασφαλίσει τη θέση της στους «8» του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Ράγιο Βαγιεκάνο ή τη Σαμσουνσπόρ.

Το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Τσέλιε θα διεξαχθεί σήμερα (19/03/26) στις 19:45 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 3, ενώ θα υπάρχει live από το Newsit.gr.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ενδέχεται να ξεκουράσει ορισμένους ποδοσφαιρστές, ούτως ώστε να τους δώσει χρόνο συμμετοχής στο πολύ σημαντικό παιχνίδι της Κυριακής (22/03/26, 19:00) κόντρα στην Κηφισιά στη Νέα Φιλαδέλφεια.