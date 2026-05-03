Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0: Ισοπαλία με κερδισμένη την Ένωση, που είναι «αγκαλιά» με το πρωτάθλημα

Ο Παναθηναϊκός έμεινε στην ισοπαλία με 0-0 κόντρα στην ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, με την Ένωση να αυξάνει τη διαφορά της στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ΑΕΚ είχε την ευκαιρία να “τελειώσει” από σήμερα τη “μάχη” του τίτλου, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει ούτε κόντρα στους 10 παίκτες του “τριφυλλιού”, με αποτέλεσμα να πάρει μόνο ένα βαθμό, αλλά να βρεθεί στο +6 από τη δεύτερη θέση της Super League, με τον Παναθηναϊκό να παραμένει στην τέταρτη και τελευταία θέση των πλέι οφ της Super League.

Οι “πράσινοι” αγωνίστηκαν για 70 λεπτά με παίκτη λιγότερο, μετά την αποβολή του Ερνάντεθ με απευθείας κόκκινη κάρτα -για ένα φάουλ που απέτρεψε τετ-α-τετ του Κοϊτά, αλλά “πάλεψαν” για τη νίκη και την αποφυγή της 4ης θέσης, χωρίς να τα καταφέρουν.

Το παιχνίδι

Μετά από ένα διερευνητικό πρώτο δεκάλεπτο, η ΑΕΚ έχασε την πρώτη ευκαιρία του αγώνα στο 12′, με τον Περέιρα να πλασάρει από κοντά, αλλά να μην μπορεί να νικήσει τον Λαφόν, που απέκρουσε για τον Παναθηναϊκό.

Ακολούθησαν δύο φάσεις σε ένα λεπτό, με την Ένωση να “απειλεί” ξανά με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κοϊτά που έστειλε την μπάλα λίγο άουτ και τους “πράσινους” να… απαντάνε με μία ωραία ενέργεια του Τετέι, ο οποίος έκανε όμως αδύναμο πλασέ από πλάγια θέση στην περιοχή των φιλοξενούμενων.

Τα δεδομένα του αγώνα άλλαξαν πάντως στο 18′, αφού ο Ερνάντεθ έκανε τάκλιν στα όρια της περιοχής για να αποτρέψει ένα τετ-α-τετ του Ζίνι με τον Λαφόν και έκανε φάουλ, με αποτέλεσμα να δεχθεί την κόκκινη κάρτα του διαιτητή και να αφήσει την ομάδα του με 10 παίκτες. Από το φάουλ μάλιστα, η ΑΕΚ λίγο έλειψε να βρει και το γκολ, αφού αρχικά ο Κοϊτά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι μετά από κόντρα και από το κόρνερ, ο Μουκουντί έχασε νέα ευκαιρία από κοντά.

Στη συνέχεια όμως, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ρίξει το ρυθμό και παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, δεν κινδύνευσε ουσιαστικά στην άμυνά του, έχοντας ο ίδιος και μία πολύ καλή στιγμή με σουτ του Κυριακόπουλου που απέκρουσε με τα πόδια ο Στρακόσα.

Το 0-0 δεν άλλαξε έτσι μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ενώ και στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει φάσεις για γκολ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Η μοναδική καλή στιγμή στο πρώτο μισάωρο μετά την ανάπαυλα ήρθε στο 55′, με τον Βάργκα να βρίσκεται πάντως σε θέση τετ-α-τετ μετά από ασίστ του Μάριν και υπέροχο γύρισμα στην περιοχή, αλλά να μην μπορεί ούτε αυτός να νικήσει τον τερματοφύλακα του “τριφυλλιού”.

Η επόμενη μεγάλη ευκαιρία για γκολ ήρθε και πάλι από την ΑΕΚ, στο 79ο λεπτό, όταν ο Ζοάο Μάριο έριξε μία “φωτοβολίδα” προς την εστία του Λαφόν, αλλά ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού “εκτινάχθηκε” και απέκρουσε στο… παραθυράκι της εστίας του.

Οι “πράσινοι” είχαν δύο δικές τους καλές φάσεις λίγο πριν το φινάλε του αγώνα, αλλά τόσο ο Καλάμπρια, όσο και ο Μπακασέτας δεν κατάφεραν να σκοράρουν για την ομάδα τους, με αποτέλεσμα το 0-0 να μείνει μέχρι τέλους στη Λεωφόρο.

Η ΑΕΚ έχασε έτσι την ευκαιρία να κάνει… άλμα τίτλου, αλλά έστω και με τον ένα βαθμό είναι… αγκαλιά με τον τίτλο του πρωταθλητή στη Super League, αφού βρίσκεται στο +6 τόσο από τον Ολυμπιακό, όσο και από τον ΠΑΟΚ.

Οι συνθέσεις στο Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Χάβι Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης (69′ Μπακασέτας), Αντίνο (77′ Ζαρουρί), Ταμπόρδα (69′ Πελίστρι), Τεττέη (88′ Πάντοβιτς).

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος (46′ Πενράις), Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Πινέδα (73′ Ελίασον), Μαρίν, Κοϊτά, Περέιρα (58′ Ζοάο Μάριο), Ζίνι (58′ Γιόβιτς), Βάργκα.