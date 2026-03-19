ΑΕΚ – Τσέλιε: Να «σφραγίσει» την πρόκριση στους «8» του Conference League χωρίς προβλήματα θέλει η Ένωση

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Τσέλιε σε ένα ματς διαδικαστικού χαρακτήρα για το Conference League (19/03/26, 19:45, Newsit.gr, Cosmote Sport 3), αφού η Ένωση εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα βρίσκεται στα προημιτελικά της διοργάνωσης, μετά το 4-0 στη Σλοβενία.

Ο Νίκολιτς είναι πιθανό να ξεκουράσει κάποιους παίκτες στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Τσέλιε για τη φάση των «6» του Conference League, αφού το σκορ του πρώτου αγώνα του δίνει αυτό το δικαίωμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο σερί ισοπαλίες με Βόλο και Ατρόμητο στην Super League έχουν φέρει κάποια σύννεφα στην ΑΕΚ και ο προπονητής της ομάδας ίσως προφυλάξει τους Ρότα, Πινέδα και Βάργκα. Θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν οι Γκεοργκίεφ, Περέιρα και Ζίνι.

Στο όριο καρτών για την Ένωση είναι οι Μάνταλος, Πινέδα, Ρότα, Γιόβιτς, Μάριν και Βίντα και θα πρέπει να είναι προσεκτικοί για να μη χάσουν το πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών, εκεί που θα αντιμετωπίσει μία εκ των Ράγιο Βαγεκάνο και Σαμσουνσπόρ, με τους Ισπανούς να έχουν το προβάδισμα.

Η Ένωση καλείται να ψάξει τη νίκη για τους βαθμούς της Ελλάδας στο UEFA ranking για να βοηθήσει στην μάχη με την Τσεχία, που βρίσκεται στη δέκατη θέση της κατάταξης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πιθανές ενδεκάδες

ΑΕΚ: Στρακόσα, Γκεοργκίεφ, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Περέιρα (Πινέδα), Μάριν, Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα, Ζίνι και Γιόβιτς.

Τσέλιε: Λέμπαν, Νιέτο, Μπέιγκερ, Τουτισκίνας, Κάρνιτσνικ, Χρκα, Κβέσιτς, Σέσλαρ, Ιοσίφοφ, Βάνσας και Κούτσιτς.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Σιμόνε Σότσα από την Ιταλία με τους Λούκα Παϊρέτο και Ντανιέλε Ντοβέρι να κάθονται στο VAR.