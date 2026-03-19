ΑΕΚ – Τσέλιε: «Σοκ» για την Ένωση με 0-2 στο πρώτο ημίχρονο της ρεβάνς στην Allwyn Arena

Η ρεβάνς της ΑΕΚ με την Τσέλιε στη Νέα Φιλαδέλφεια, για τους «16» του Conference League είχε ένα τραγικό πρώτο ημίχρονο για τους “κιτρινόμαυρους”.

Η ΑΕΚ πέρασε με 4-0 από την έδρα της Τσέλιε, αλλά στην Allwyn Arena βρέθηκε να χάνει με 2-0 στο πρώτο 45λεπτο, παρουσιάζοντας σημαντικά αμυντικά προβλήματα.

Η Τσέλιε άνοιξε το σκορ στο 13′, στην πρώτη της φάση στο ματς. Ο Ιοσίφοφ κινήθηκε ωραία από τα δεξιά, μπήκε στην περιοχή και έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα.

Το 0-2 του πρώτου μέρους διαμορφώθηκε στο 42′. Ο Νιέτο πάτησε στην περιοχή, ο Ρότα έκανε λάθος υπολογισμό, δεν μπόρεσε να διώξει την μπάλα και ο Βραζιλιάνος την πέρασε κάτω από τα πόδια του Στρακόσα με τον Βάνσας να σκοράρει από κοντά.

Να αναφέρουμε ότι η Τσέλιε είχε δοκάρι στο 22′, σε εκτέλεση φάουλ του Σέσλαρ (σημάδεψε το αριστερό δοκάρι της εστίας του Στρακόσα).

Θυμίζουμε ότι δεν μετράει το εκτός έδρας γκολ, με το συνολικό σκορ να είναι -μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου- στο 4-2 υπέρ της ΑΕΚ.