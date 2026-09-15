Ελλάδα – Σουηδία 3-1: Νίκη και «βήμα» πρόκρισης για την Εθνική στο Eurovolley ανδρών

Η Εθνική βόλεϊ ανδρών της Ελλάδας συνέχισε τις εξαιρετικές της εμφανίσεις στο Eurovolley και μετά τη νίκη της με 3-1 σετ (25-23, 25-21, 17-25, 25-20) κόντρα στη Σουηδία, βρίσκεται ένα… βήμα μακριά από την πρόκριση στη φάση των “16” της διοργάνωσης.

Μετά το θρίαμβο επί της Σλοβενίας, η Εθνική βόλεϊ ανδρών της Ελλάδας, “λύγισε” και τη Σουηδία στο Eurovolley της Μόντενα και πλέον χρειάζεται μία ακόμη νίκη στην επόμενη αγωνιστική για να πάρει το “εισιτήριο” για τους “16” του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

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Με πρωταγωνιστές του Ράπτη και Πιτακούδη, η “γαλανόλευκη” έδειξε από την αρχή του αγώνα την ανωτερότητά της κόντρα στους Σουηδούς και παρά τη μείωση του σκορ στο τρίτο σετ, κατάφερε να φθάσει άνετα στο θετικό αποτέλεσμα.

Έχει έτσι μπροστά της την ευκαιρία για μία ιστορική πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, αφού θα είναι η πρώτη μετά το 2019, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του βόλεϊ ανδρών.

Τα σετ: 25-23, 25-21, 17-25, 25-20

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Ελλάδα (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 12 (9/15 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 4 (2/15 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 60% υπ.-48% άριστες), Μούχλιας Δ. 20 (18/34 επ., 2 μπλοκ), Βουλκίδης 11 (10/15 επ., 1 μπλοκ), Γαλιώτος 1 (1/2 επ.), Ράπτης 15 (14/31 επ., 1 μπλοκ, 45% υπ.-41% άριστες) / Χανδρινός Αρ., (λ, 68% υπ.-45% άριστες), Τζιάβρας (λ), Κασαμαπαλής, Χανδρινός Σπ. 1 ((0/1 επ., 1 μπλοκ), Θεοδόσης 1 (1/1 επ.), Μάρκου 8 (5/12 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ).

Σουηδία (Γκίντο Βερμιούλεν): Έκμαν 10 (7/8 επ., 3 μπλοκ), Μπρινκ, Έκστραντ 9 (7/19 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 38% υπ.-25% άριστες), Γιόχανσον 11 (7/16 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Ένλουντ 24 (20/45 επ., 4 μπλοκ), Λινκ 12 (10/20 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Άντερσον (λ, 63% υπ.-47% άριστες), Αλγκουλίν, Γκρούβεους 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ), Βον Σίντοφ.

Τα αποτελέσματα στον 1ο όμιλο

Ελλάδα – Ιταλία 0-3 (23-25, 23-25, 16-25)

Σλοβενία – Ελλάδα 1-3 (18-25, 25-19, 23-25, 20-25)

Ελλάδα – Σουηδία 3-1 (25-23, 25-21, 17-25, 25-20)

Η βαθμολογία του ομίλου

Ιταλία 9 (3 αγώνες)

Τσεχία 8 (3 αγώνες)

Σλοβενία 6 (3 αγώνες)

Ελλάδα 6 (4 αγώνες)

Σουηδία 1 (4 αγώνες)

Σλοβακία 0 (3 αγώνες)

