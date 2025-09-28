Αθλητικά

ΑΕΚ – Βόλος 1-0 τελικό: Πέτυχε τον στόχο της με Πιερό

Η Ένωση προερχόταν από το 1-1 στην έδρα της ΑΕΛ, για το πρωτάθλημα, αλλά και τη νίκη επί του Παναιτωλικού (2-1) στο Κύπελλο Ελλάδας
ΦΩΤΟ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Super League
5η αγωνιστική
1 - 0
ΦΩΤΟ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Η ΑΕΚ εοικράτησε εντος έδρας του Βόλου με 1-0 και επέστρεψε στις νίκες στη Super League, πριν το ματς με την Τσέλιε για την πρεμιέρα στο Conference League.

18:54 | 28.09.2025
18:50 | 28.09.2025
ΛΗΞΗ του αγώνα και νίκη για την ΑΕΚ (1-0) επί του Βόλου
18:49 | 28.09.2025
90+2'
Νέα καλή στιγμή για την ΑΕΚ

καλή ανάπτυξη από την Ένωση, ο Ζοάο Μάριο πήρε την πάσα από τον Καλοσκάμη, έπιασε το σουτ από το όριο της μεγάής περιοχής, αλλά ο Σιαμπάνης μπλόκαρε

18:48 | 28.09.2025
4 τα λεπτά του έξτρα χ΄ρονου
18:45 | 28.09.2025
89'
ΔΟΚΑΡΙ για την ΑΕΚ

Βαθιά μπαλιά από τον Μουκουντί, ο Πιερό βγήκε σε θέση τετ-α-τετ, έπιασε το ισχυρό σουτ εντός μεγάλης περιοχής και τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι

18:45 | 28.09.2025
86'
Αλλαγή για την ΑΕΚ, με τον Καλοσκάμη να περνάει στη θέση του Κοϊτά
18:40 | 28.09.2025
86'
Μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ

Εκπληκτική επέμβαση του Σιαμπάνη σε πλασέ του Κουτέσα, με τον Φωτιά να δείχνει άουτ... Μάλιστα πανηγύρισε έξαλλα ο Έλληνας γκολκίπερ μετά την απόκρουσή του

18:38 | 28.09.2025
81'
Κίτρινη κάρτα στον Μαρτίνες του Βόλου
18:38 | 28.09.2025

Τελευταίο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση

18:35 | 28.09.2025
79'
Κίτρινη κάρτα σε Ρότα και Φορτούνα
18:34 | 28.09.2025

Το 1-0 του Πιερό

18:32 | 28.09.2025
76'
Νέα διπλή αλλαγή για την ΑΕΚ. Μαρίν στη θέση του Μάνταλου και Κουτέσα στη θέση του Κοϊτά
18:32 | 28.09.2025
73'
Αλλαγή για τον Βόλο, με τον Μακνί να περνάει στη θέση του Χουάνπι
18:30 | 28.09.2025
70'

Ο Κοϊτά είδε την μπάλα να στρώνεται μπροστά του ελάχιστα έξω από την περιοχή του Βόλου, όμως το δυνατό συρτό του σουτ πέρασε δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι των φιλοξενούμενων.

18:26 | 28.09.2025

Έφτασε τα 4 γκολ στη σεζόν ο Πιερό

18:24 | 28.09.2025
67'

Εντυπωσιακή επέμβαση του Σιαμπάνη σε σουτ του Πήλιου, μετά από αντεπίθεση της ΑΕΚ

18:22 | 28.09.2025
65'
Διπλή αλλαγή για την ΑΕΚ. Πήλιος και Ζοάο Μάριο στις θέσεις των Πενράις και Γιόβιτς
18:21 | 28.09.2025

Στο τείχος η μπάλα, μετά την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Λάμπρου

18:16 | 28.09.2025
63'
Κίτρινη κάρτα στον Ρέλβας

και φάουλ σε καλό σημείο γι τον Βόλο

18:10 | 28.09.2025
53'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 1-0 με τον Πιερό

Ταχύτατη αντεπίθεση από την ΑΕΚ. Ο Μάνταλος άνοιξε δεξιά στον Ελίασον, εκείνος έκανε τη σέντρα και ο Πιερό με κεφαλιά-ψαράκι άνοιξε το σκορ

18:03 | 28.09.2025
49'

Μπαλιά του Μάνταλου. στον γιόβιτς, ο Σέρβος επιθετικός έκανε κοντρόλ με το στήθος μέσα στην αντίπαλη μεγάλη περιοχή, αλλά δεν ήταν καλό

18:02 | 28.09.2025
ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
18:02 | 28.09.2025

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

17:47 | 28.09.2025
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στη Νέα Φιλαδέλφεια
17:46 | 28.09.2025
17:45 | 28.09.2025
17:32 | 28.09.2025
44'
Δυνατό μαρκάρισμα του Πενράις στον Σόρια και πρώτη κίτρινη στο ματς, την οποία δέχεται αδιαμαρτύρητα ο Σκωτσέζος
17:25 | 28.09.2025
32'

Μακρινό σουτ του Τζόκα, ο Στρακόσα μπλόκαρε με τη δεύτερη

17:18 | 28.09.2025
25'

Ο Πιερό μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από θέση αριστερά, αλλά αντί να σουτάρει προσπάθησε να βρει τον Γιόβιτς. Η ασίστ που έκανε πήγε σε αμυνόμενο

17:11 | 28.09.2025
18' Νέα μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ

Σέντρα του Ελίασον από δεξιά με το αριστερό πόδι, ο Γιόβιτς -προ του Πιερό- πετάχτηκε, πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα άουτ

17:10 | 28.09.2025
11' Πρώτη φάση στο ματς, από την ΑΕΚ

Εκτέλεση κόρνερ του Μάνταλου, ο Πιερό πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ

17:00 | 28.09.2025

10' Προσπάθεια από τον Πενράις από τα αριστερά και σουτ με το δεξί πόδι, η μπάλα βρήκε σε κόντρα και πέρασε κόρνερ

16:56 | 28.09.2025
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
16:55 | 28.09.2025

Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες

16:54 | 28.09.2025

12 ματς αήττητη μετράει η ΑΕΚ

16:54 | 28.09.2025

Η... παράδοση στα ΑΕΚ – Βολος

7 ΑΓΩΝΕΣ

4 ΝΙΚΕΣ ΑΕΚ

1 ΙΣΟΠΑΛΙΑ

2 ΝΙΚΕΣ ΒΟΛΟΣ

ΓΚΟΛ: 15-7

16:53 | 28.09.2025

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Ζόραν Σλίσκοβιτς βρέθηκε νωρίτερα στην OPAP Arena, όπου έβγαλε φωτογραφίες κι υπέγραψε αυτόγραφα των φίλων της Ένωσης.

16:52 | 28.09.2025

Στο γήπεδο και ο πρώην ισχυρος άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ, Δημήτρης Μελισσανίδης

16:50 | 28.09.2025

Ο Μάνταλος διανύει τη 12η σεζόν του με την ΑΕΚ, στην οποία εντάχθηκε, έχοντας “συστηθεί” στο ελληνικό ποδόσφαιρο με την Ξάνθη. 68 γκολ, 108 ασίστ, δύο Πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα “μετράει” ο 34χρονος μεσοεπιθετικός.

16:48 | 28.09.2025

Ο Πέτρος Μάνταλος βρίσκεται στη βασική ενδεκάδα της ΑΕΚ για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο, κάτι που σημαίνει ότι συμπληρώνει 400 συμμετοχές με την ομάδα στην οποία βρίσκεται από το 2014!

16:48 | 28.09.2025

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης

Τέταρτος: Γιουματζίδης

VAR: Βεργέτης, AVAR: Ευαγγέλου

16:48 | 28.09.2025

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Κόμπα, Μαρτίνεθ, Τζόκα, Χουάνπι, Λάμπρου, Χάμουλιτς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Αντεμπάγιο, Θαρθάνα, Γροσδής, Μπουζούκης, Τασιούρας, Ασεχνούν, Μύγας, Τριανταφύλλου, Μακνί

16:47 | 28.09.2025

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μάνταλος, Πινέδα, Ελίασον, Κοϊτά, Πιερό, Γιόβιτς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Βίντα, Οντουμπάτζο, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Καλοσκάμης

16:47 | 28.09.2025
Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων
16:46 | 28.09.2025

Εκπλήξεις από τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος παρατάσσει την ΑΕΚ με πολύ επιθετικό σχήμα κόντρα στον Βόλο, επιλέγοντας ένα καθαρό 4-4-2 με τους Γιόβιτς και Πιερό στην κορυφή της επίθεσης

16:46 | 28.09.2025

Ο Βόλος “τρέχει” σερί δυο νικών, μετά τις ήττες που είχε από Άρη και Ολυμπιακό

16:45 | 28.09.2025

Η ΑΕΚ θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά το 1-1 στην έδρα της ΑΕΛ

16:45 | 28.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα ΑΕΚ – Βόλος για την 5η αγωνιστική στη Super League

