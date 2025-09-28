ΑΕΚ – Βόλος: Για την επιστροφή στις νίκες η Ένωση κόντρα στους φορμαρισμένους Θεσσαλούς στη Super League

Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί το Βόλο στην OPAP Arena (28/09/25, 17:00, Live από το Newsit.gr) για την 5η αγωνιστική της Super League, με στόχο την επιστροφή στις νίκες, μετά την ισοπαλία και την πρώτη απώλεια βαθμών στη Λάρισα.

Με τον Ολυμπιακό να έχει ανέβει στους 13 βαθμούς μετά τη νίκη επί του Λεβαδειακού, η ΑΕΚ χρειάζεται το “τρίποντο” κόντρα στο Βόλο για να επιστρέψει στην κορυφή της Super League και συνεχίσει το αήττητο σερί της στη φετινή σεζόν.

Από την άλλη πλευρά όμως, ο Βόλος προέρχεται από δύο σερί νίκες στο πρωτάθλημα και έχει δύο διπλά στην έδρα της Ένωσης τα προηγούμενα χρόνια (πριν την OPAP Arena), ψάχνοντας μία ακόμη έκπληξη κόντρα στην ομάδα του Νίκολιτς.

Η προαναγγελία της Super League

Η ΑΕΚ έχει επικρατήσει στα τέσσερα από τα επτά παιχνίδια πρωταθλήματος που έχει υποδεχθεί τον Βόλο. Στα άλλα τρία υπάρχει μια ισοπαλία (2-2), ενώ δύο φορές πήρε τη νίκη η ομάδα της Μαγνησίας. Αντίθετα, στον Βόλο υπάρχει υπεροχή της ΑΕΚ, η οποία έχει επικρατήσει στα έξι από τα επτά παιχνίδια που έχουν γίνει εκεί.

Στα τρία από τα επτά παιχνίδια υπάρχει ποδοσφαιριστής που βρήκε δύο φορές δίχτυα, με τον Πέτρο Μάνταλο να κάνει το ξεκίνημα στο πρώτο ματς των δύο ομάδων, τη σεζόν 2019-20, τον Τομ Φαν Βέερτ (2021-22) να συνεχίζει για τον Βόλο και τον Λιβάι Γκαρσία να το κάνει το 2023-24.

Τα τρία από τα πετά παιχνίδια έχουν διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την ΑΕΚ να έχει επικρατήσει και στα τρία χωρίς να δεχθεί γκολ. Τη σεζόν 2023-24 κέρδιζέ με 4-0 για τα Playoffs του πρωταθλήματος και με 3-0 στην τελευταία αναμέτρηση που έγινε εκεί για την 16η αγωνιστική της κανονικής περιόδου του 2023-24, ενώ πέρσι οι Κιτρινόμαυροι επικράτησαν με 2-0. Ο Βόλος είχε σημειώσει γκολ σε όλα τα υπόλοιπα εκτός έδρας με την ΑΕΚ εκτός από εκείνα που έγιναν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι νίκες της ομάδας του Βόλου είναι στο γήπεδο της Ριζούπολης, το 2022-23 (1-0) και στο ΟΑΚΑ το 2021-22 (2-1).

ΑΕΚ – ΒΟΛΟΣ

7 ΑΓΩΝΕΣ

4 ΝΙΚΕΣ ΑΕΚ

1 ΙΣΟΠΑΛΙΑ

2 ΝΙΚΕΣ ΒΟΛΟΣ

ΓΚΟΛ: 15-7