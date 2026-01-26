Αθλητικά

ΑΕΚ: Χωρίς Γιόβιτς και Ρέλβα με Πανσερραϊκό, εκτίουν με Λεβαδειακό οι Ρότα και Κοϊτά

«Μοίρασε» τους τιμωρημένους ο προπονητής της ΑΕΚ
Ο Γιόβιτς με τον Ρότα
Ο Γιόβιτς με τον Ρότα πανηγυρίζουν για την ΑΕΚ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ πήρε τη νίκη με 1-0 στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης για τη 18η αγωνιστική της Super League, αλλά έχασε με κάρτες τους Ρέλβας, Γιόβιτς, Ρότα και Κοϊτά, οι οποίοι και θα χρειαστεί να χάσουν ένα από τα επόμενα ματς της ομάδας τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι τέσσερις ποδοσφαιριστές καλούνται να εκτίσουν ποινή μίας αγωνιστικής και ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να τους… μοιράσει στα παιχνίδια με Πανσερραϊκό και Λεβαδειακό στην Allwyn Arena.

Οι Ρέλβας και Γιόβιτς δηλώθηκαν να εκτίσουν την ποινή τους στο εκτός έδρας ματς με τον Πανσερραϊκό (8/2/26), ενώ οι Ρότα και Κοϊτά θα χάσουν τον αγώνα με τον Λεβαδειακό στην Allwyn Arena (22/2/26).

