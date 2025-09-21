ΑΕΛ – ΑΕΚ 1-1: «Στοπ» στην Ένωση με ισοπαλία στη Λάρισα

Η ΑΕΚ προηγήθηκε στην έδρα της ΑΕΛ για την 4η αγωνιστική της Super League, αλλά δέχθηκε την ισοφάριση στη συνέχεια και δεν κατάφερε να βρει ένα δεύτερο γκολ και έμεινε στην ισοπαλία στη Λάρισα, χάνοντας τους πρώτους της βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Σε ένα “ανοιχτό” ματς στην AEL FC Arena, η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά και η ΑΕΛ ήταν σταθερά “επικίνδυνη” στο ματς και κατάφερε να πάρει το βαθμό από την Ένωση με γκολ του Τσάκλα στο 75′. Η Ένωση είχε ανοίξει το σκορ με τον Μάνταλο στο 55′ και είχε στη συνέχεια δύο γκολ που δεν μέτρησαν για χέρι του Πινέδα και του Μάνταλου αντίστοιχα.

Η ομάδα του Νίκολιτς “άγγιξε” ένα δεύτερο τέρμα και στο φινάλε του αγώνα, αλλά οι γηπεδούχοι άντεξαν μέχρι τέλους και… στέρησαν τη νίκη από τους φιλοξενούμενους, που είχαν την πρώτη απώλεια στη σεζόν.

Το παιχνίδι

Η ΑΕΚ μπήκε πιο δυνατά στο ματς και είχε δύο τελικές στην εστία πριν συμπληρωθούν δέκα λεπτά αγώνα, αλλά ο Μελισσάς απέκρουσε το πρώτο σουτ του Κοϊτά και ο Κουτέσα λίγο μετά, είδε την μπάλα να κοντράρει προ της εστίας της ΑΕΛ, μετά από ωραία προσωπική του ενέργεια.

Μετά το πρώτο τέταρτο του αγώνα, η Λάρισα άρχισε να παίρνει μέτρα στο γήπεδο και προσπάθησε να φανεί πιο “απειλητική”. Στο 19′ ο Ατανάσοφ δοκίμασε ένα σουτ από μακριά, ενώ ο ίδιος παίκτης ανάγκασε και σε απόκρουση τον Στρακόσα με μία απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Η ΑΕΚ πήρε ξανά την πρωτοβουλία των κινήσεων από ένα σημείο και μετά, αλλά η ΑΕΚ έφθασε πιο κοντά σε ένα γκολ με τον Πασά να έχει πλασέ στο οριζόντιο δοκάρι, σε μία αντεπίθεση της ομάδας του. Ο Γιόβιτς είχε δύο άστοχες κεφαλιές με τη σειρά του για την Ένωση και έτσι το 0-0 παρέμεινε στο πρώτο ημίχρονο.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μάρκο Νίκολιτς έριξε στο ματς τον Μάνταλο ως αλλαγή και αυτός τον δικαίωσε αμέσως, ανοίγοντας το σκορ με ωραία προβολή στο δεύτερο δοκάρι, από εξαιρετική σέντρα του Πήλιου από αριστερά στο 55΄.

Η ΑΕΚ θα μπορούσε στη συνέχεια να “καθαρίσει” το ματς, αφού βρήκε δύο φορές το δρόμο προς τα δίχτυα, αλλά τόσο το γκολ του Πινέδα, όσο και το δεύτερο του Μάνταλου, ακυρώθηκαν για χέρι, το πρώτο μέσω VAR και το δεύτερο με κατευθείαν απόφαση του διαιτητή.

Η ΑΕΛ γλίτωσε έτσι σε δύο περιπτώσεις ένα γκολ και κατάφερε να το εκμεταλλευτεί για να φθάσει στην ισοφάριση. Στο 75′ και μετά από μία χαμένη ευκαιρία του Ουάρντα, ο Τσάκλα πήρε την κεφαλιά μετά από κόρνερ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 στο ματς.

Το γκολ “πάγωσε” την Ένωση, αλλά ο Νίκολιτς έδωσε το σύνθημα για φουλ επίθεση και στα τελευταία λεπτά υπήρξε… πολιορκία στην εστία της Λάρισας, αλλά οι Γιόβιτς και Καλοσκάμης αποδείχθηκαν άστοχοι στις καλύτερες στιγμές της Ένωσης, με αποτέλεσμα το σκορ να μην αλλάξει μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης. Το 0-0 σήμανε έτσι την πρώτη απώλεια βαθμών για την ΑΕΚ, ενώ η ΑΕΛ έφθασε στους 3 βαθμούς σε τέσσερα παιχνίδια.

Οι συνθέσεις στο ΑΕΛ – ΑΕΚ

ΑΕΛ: Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Κοβάτσεβιτς (71′ Κοσονού), Τσάκλα, Παντελάκης, Πέρεζ, Ατανάσοφ, Σαγάλ (81′ Μπαγκαλιάνης), Πασάς (64′ Γκαράτε), Μούργος (46′ Γιούσης), Τούπτα (71′ Ουάρντα).

ΑΕΚ: Στρακόσα, Μουκουντί, Πήλιος (84′ Πενράις), Ρότα, Ρέλβας, Πινέδα, Μάριν (77′ Πιερό), Κουτέσα (77′ Ζοάο Μάριο), Γιόβιτς, Κοϊτά (84′ Καλοσκάμης), Ελιάσον (54′ Μάνταλος).