ΑΕΛ Novibet: Ανατροπή με Ουάρντα, συνεχίζει στα «βυσσινί»

Ο Αιγύπτιος ήταν κομμένος από την ομάδα το τελευταίο διάστημα
Ουάρντα
Ο Ουάρντα με τη φανέλα της ΑΕΛ Novibet/ EUROKINISSI

Ο Αμρ Ουάρντα, όπωσ φαίνεται θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα της ΑΕΛ Novibet, παρά τα πειθαρχικά παραπτώματα που είχε υποπέσει και τον είχαν θέσει εκτός ρόστερ.

Η ΑΕΛ Novibet μετά την αλλαγή προπονητή φαίνεται πως αποφάσισε να κρατήσει στο ρόστερ της τον Αμρ Ουάρντα, δίνοντάς του μία δεύτερη ευκαιρία να αποδείξει την αξία του και να βοηθήσει το σύλλογο στη μάχη της παραμονής.

Το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει πλέον γεφυρωθεί και εκτός απροόπτου ο Αιγύπτιος θα πάρει μία δεύτερη ευκαιρία από τους «βυσσινί» σε μία προσπάθεια συσπείρωσης στο β’ γύρο της Super League.

Ο Ουάρντα τη φετινή σεζόν πρόλαβε να παίξει σε 7 παιχνίδια της Super League έχοντας 1 γκολ και μία ασίστ.

