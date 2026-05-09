ΑΕΚ – Ρίτας live ο μεγάλος τελικός του Basketball Champions League

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Ρίτας Βίλνιους στον τελικό του Final 4 του Basketball Champions League και θα προσπαθήσει να ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα απέκλεισε στον ημιτελικό την Μάλαγα (78-65). Οι Λιθουανοί έκαναν την έκπληξη και απέκλεισαν την Τενερίφη (87-69).
Τελικός του Final 4 του BCL«Palau Municipal d'Esports» της Μπανταλόνα
21:13 | 09.05.2026
19-10 νέο καλάθι του Μπάρτλεϊ
21:13 | 09.05.2026
21:12 | 09.05.2026
17-10 τρομερό τρίποντο από τον Μπάρτλεϊ
21:12 | 09.05.2026
14-10 καλάθι και φάουλ του Μπρούνκε
21:10 | 09.05.2026
14-8 με δυναμικό λέι απ του Φίζελ
21:10 | 09.05.2026
12-8 με λέι απ του Μπάρτλεϊ
21:09 | 09.05.2026
Έντονη αψιμαχία του Μπάρτλεϊ με τον Χάρντινγκ μετά από ένα φάουλ του παίκτη της Ρίτας
Έσβησε γρήγορα ο καυγάς
21:07 | 09.05.2026
10-8 με 1/2 βολές του Εχόντας
21:06 | 09.05.2026
10-7 με τρίποντο του Μπρούνκε
21:05 | 09.05.2026
10-4 μεγάλο τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου
21:03 | 09.05.2026
Καλό το ξεκίνημα της ΑΕΚ, το μόνο πρόβλημα είναι ότι δίνει αρκετές δεύτερες ευκαιρίες στους Λιθουανούς
21:03 | 09.05.2026
7-4 με φόλοου του Χαραλαμπόπουλου
21:02 | 09.05.2026
5-4 με χουκ του Γκρέι
21:02 | 09.05.2026
3-4 με καλάθι του Σαρτζιούνας
21:01 | 09.05.2026
3-2 με τρίποντο του Μπάρτλεϊ από την κορυφή
21:01 | 09.05.2026
0-2 με καλάθι του Σμιθ
21:01 | 09.05.2026
Ξεκίνησε το ματς
20:58 | 09.05.2026
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του τελικού
20:57 | 09.05.2026
Ο Παναγιώτης Γιαννάκης και ο Πέρο Άντιτς κάθονται δίπλα δίπλα στα court seats του γηπέδου
20:57 | 09.05.2026
Γκουντάιτις, Μπρούνκε, Σαργιούνας, Παλιουνέκας, Σμιθ η πεντάδα της Ρίτας
20:52 | 09.05.2026
Φλιώνης, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος, Γκρέι και Φιζέλ ξεκινούν για την ΑΕΚ
20:51 | 09.05.2026
Ξεκίνησε η παρουσίαση των ομάδων
20:50 | 09.05.2026
Η ενδεκάδα της Ρίτας
Μαρτσιουλιόνις, Γκουντάιτις, Μπρούνκε, Χάρντινγκ, Εχόντας, Μασιούλις, Λουκόσιους, Σαρτζιούνας, Σμιθ, Παλιουκένας
20:48 | 09.05.2026
Η δωδεκάδα της ΑΕΚ
Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Koυζμίνσκας, Αρσενόπουλος, Νάναλι, Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλος
20:47 | 09.05.2026
Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος, έχει πάρει ήδη τη θέση του δίπλα από το παρκέ
20:45 | 09.05.2026
Η Μάλαγα κατέκτησε την τρίτη θέση της διοργάνωσης επικρατώντας 85-80 της Τενερίφη στο μικρό τελικό
20:45 | 09.05.2026
Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι οι Γιοάν Ροσό (Γαλλία), Μάρτινς Κοζλόβσκις (Λετονία) και ο Χούλιο Ανάγια (Παναμάς)
20:43 | 09.05.2026
Η ΑΕΚ στοχεύει στον 4ο συνολικά ευρωπαϊκό της τίτλο και πρώτο μετά το 2018
20:20 | 09.05.2026
Η Ρίτας μπορεί να είναι για πρώτη φορά στον τελικό του BCL, όμως στο παρελθόν έχει κατακτήσει δύο ευρωπαϊκούς τίτλους. Το 2005 στη Σαρλερουά κόντρα στον Μακεδονικό το Uleb Cup και το 2009 στο Τορίνο επί της Χίμκι στην ίδια διοργάνωση.
20:16 | 09.05.2026
Πάνω από 1.000 οπαδοί της Ένωσης έχουν ταξιδέψει στην Μπανταλόνα για τον μεγάλο τελικό της ΑΕΚ με τη λιθουανική Ρίτας
20:16 | 09.05.2026
Η ΑΕΚ θέλει να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης κατακτώντας για 2η φορά το Basketball Champions League. Η πρώτη ήταν το 2018 στον τελικό του ΟΑΚΑ
20:16 | 09.05.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον μεγάλο τελικό του Basketball Champions League ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Ρίτας