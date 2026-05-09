Αθλητικά

Αναβλήθηκε ο αγώνας της Βαλένθια με τη Σαραγόσα λόγω του Game 5 με τον Παναθηναϊκό στα πλέι οφ της Euroleague

Χρειάστηκαν και οι απειλές από πλευράς της ισπανικής ομάδας, προκειμένου να υπάρξει η συγκεκριμένη εξέλιξη
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Βαλένθια έδωσε τη “μάχη” της στο “T-Center”, απάντησε στα break του Παναθηναϊκού, ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των πλέι οφ της Euroleague και θα παίξει σε ένα ματς στην έδρα της -κόντρα στο “τριφύλλι” την πρόκριση στο Final 4 της Αθήνας.

Το Game 5 της σειράς των πλέι οφ της Euroleague ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό (13.05.2026, 22:00, Newsit.gr) έφερε την αναβολή του εκτός έδρας αγώνα των Ισπανών με τη Σαραγόσα για την 31η αγωνιστική της Liga Endesa.

Αρχικά, ο διευθύνων σύμβουλος της Βαλένθια μίλησε στο ισπανικό ραδιόφωνο “COPE” και τόνισε ότι η ομάδα του βρίσκεται σε επικοινωνία με την ACB για να μετατεθεί ο αγώνας με την Μπασκόνια, που ήταν προγραμματισμένος για την Κυριακή (10.05.2026). Μάλιστα, ο Ερίκ Καρμπονέλ δήλωσε ότι η ομάδα του θα αγωνιστεί με την ομάδα U23, καθώς δεν θέλουν να ρισκάρουν τον οποιονδήποτε τραυματισμό ή κόπωση ενόψει του Game 5.

Μέχρι στιγμής, πάντως υπήρξε ένα άλλο αποτέλεσμα, με την ACB να ανακοινώνει την αναβολή του αγώνα της κόντρα στη Σαραγόσα, που είχε οριστεί αρχικά την ίδια ημέρα με το ματς με τους “πράσινους” (13.05.2026).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
156
110
107
107
65
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo