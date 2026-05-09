Αναβλήθηκε ο αγώνας της Βαλένθια με τη Σαραγόσα λόγω του Game 5 με τον Παναθηναϊκό στα πλέι οφ της Euroleague

Η Βαλένθια έδωσε τη “μάχη” της στο “T-Center”, απάντησε στα break του Παναθηναϊκού, ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των πλέι οφ της Euroleague και θα παίξει σε ένα ματς στην έδρα της -κόντρα στο “τριφύλλι” την πρόκριση στο Final 4 της Αθήνας.

Το Game 5 της σειράς των πλέι οφ της Euroleague ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό (13.05.2026, 22:00, Newsit.gr) έφερε την αναβολή του εκτός έδρας αγώνα των Ισπανών με τη Σαραγόσα για την 31η αγωνιστική της Liga Endesa.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά, ο διευθύνων σύμβουλος της Βαλένθια μίλησε στο ισπανικό ραδιόφωνο “COPE” και τόνισε ότι η ομάδα του βρίσκεται σε επικοινωνία με την ACB για να μετατεθεί ο αγώνας με την Μπασκόνια, που ήταν προγραμματισμένος για την Κυριακή (10.05.2026). Μάλιστα, ο Ερίκ Καρμπονέλ δήλωσε ότι η ομάδα του θα αγωνιστεί με την ομάδα U23, καθώς δεν θέλουν να ρισκάρουν τον οποιονδήποτε τραυματισμό ή κόπωση ενόψει του Game 5.

El partido @CasademontZGZ @valenciabasket, programado para este próximo miércoles 13 de mayo, a las 21.30, y correspondiente a la J31 de #LigaEndesa, no se jugará tal día por la coincidencia con el 5o partido del Playoff de Euroleague.



En breve se anunciará la nueva fecha. pic.twitter.com/vwEAtvoHph — ACB Corporativo (@ACBCorporativo) May 9, 2026

Μέχρι στιγμής, πάντως υπήρξε ένα άλλο αποτέλεσμα, με την ACB να ανακοινώνει την αναβολή του αγώνα της κόντρα στη Σαραγόσα, που είχε οριστεί αρχικά την ίδια ημέρα με το ματς με τους “πράσινους” (13.05.2026).