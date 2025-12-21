ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 0-0: Το απόλυτο «μηδέν» στη Λάρισα

ΑΕΛ Novibet και Ατρόμητος «κόλλησαν» στο 0-0 στη Λάρισα, για τη 15η αγωνιστική της Super League, ένα αποτέλεσμα που δεν «βοήθησε» καμία από τις δυο ομάδες, που παρέμειναν στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

ΑΕΛ Novibet και Ατρόμητος δεν πήραν ρίσκο, μας έδωσαν ένα ματς με κακό θέαμα και ελάχιστες φάσεις και έμειναν στο «μηδέν». Δεν τα κατάφεραν για μία ακόμη φορά μέσα στην έδρα τους οι «βυσσινί» κι έτσι το φινάλε του 2025 θα τους βρουν στην προτελευταία θέση με 9 βαθμούς. Τέσσερις περισσότερους (10η θέση) για το συγκρότημα του Ντούσαν Κέρκεζ.

Η ΑΕΛ προσπάθησε να μπει δυνατά στο ματς και είχε μια ελαφρά υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ατρόμητος αμύνθηκε αποτελεσματικά, αλλά δεν βρήκε τρόπο να περάσει τη σέντρα με απειλητικές… διαθέσεις. Οι μοναδικές αξιόλογες στιγμές στο πρώτο 45λετο ήταν κάποια σουτ των γηπεδούχων, που δεν έφεραν πρόβλημα στον Χουτεσιώτη.

Ο χρόνος κυλούσε με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να απειλήσουν, με τους Παντελίδη και Κέρκεζ να περνούν στον αγωνιστικό χώρο τους Πασά και Φαν Βέερτ, αντιστοίχως, προκειμένου να τονώσουν τις επιθετικές γραμμές τους. Ο τεχνικός της ΑΕΛ έδωσε εντολή στο τελευταίο δεκάλεπτο στους παίκτες του να προωθηθούν προκειμένου να βρουν ένα γκολ δίχως ωστόσο να αλλάξει κάτι μέχρι το τελικό σφύριγμα» του διαιτητή, Βεργέτη.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης (73′ Δεληγιαννίδης), Παντελάκης, Φεριγκρά, Κοσονού, Μούργος (81′ Χατζηστραβός), Σαγάλ (74′ Ουάρντα), Σουρλής (81′ Ατανάσοφ), Τούπτα, Πέρες, Γκαράτε (66′ Πασάς)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Γιουμπιτάνα (90’+1 Τζοβάρας), Καραμάνης, Τσιγγάρας, Μπάκου (85′ Γκαρσία), Μίχορλ, Τσαντίλας (65′ Φαν Βερτ)