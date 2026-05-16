Bundesliga: Ο Κουλιεράκης σκόραρε και έστειλε την Βόλφσμπουργκ σε μπαράζ παραμονής

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης άνοιξε το σκορ στο ματς της Βόλφσμπουργκ με τη Ζανγκτ Πάουλι, όπου η ομάδα του κατάφερε να κερδίσει 3-1 για να εξασφαλίσει τη θέση της στα μπαράζ παραμονής στην Bundesliga. Αύριο (17/05/26) θα μάθει τον αντίπαλό της η Βόλφσμπουργκ.

Στο 37′ ο Κουλιεράκης με κεφαλιά έκανε το 1-0 για τη Βόλφσμπουργκ, με τον Κισάι της Ζανγκτ Πάουλι να ισοφαρίζει σε 1-1, όμως η ομάδα του Έλληνα αμυντικού με αυτογκόλ του Βασίλιε και τέρμα του Πεϊτσίνοβιτς πήρε το τρίποντο. Η Ζανγκτ Πάουλι του Σάλιακα υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία μαζί με τη Χάιντεντχαϊμ.

Οι ομάδες που εξασφάλισαν ευρωπαϊκά εισιτήρια

Η Λειψία τερμάτισε 3η και μαζί με την πρωταθλήτρια Μπάγερν και τη Ντόρτμουντ θα είναι στο Champions League, όπως και η Στουτγκάρδη που ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Άιντραχτ.

Χόφενχαϊμ και Λεβερκούζεν τερμάτισαν στην 5η και 6η θέση και θα είναι στο Europa League της νέας σεζόν. Η Φράιμπουργκ βγήκε 7η και θα είναι στο Conference League, εκτός αν κατακτήσει το Europa League, όπου θα παίξει στο Champions League, με τη 8η Άιντραχτ σε αυτήν την περίπτωση να παίρνει τη θέση της στο Conference.

Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής

Μπάγερν – Κολωνία 5-1

Βέρντερ – Ντόρτμουντ 0-2

Λεβερκούζεν – Αμβούργο 1-1

Φράιμπουργκ – Λειψία 4-1

Άιντραχτ – Στουτγκάρδη 2-2

Γκλάντμπαχ – Χοφενχάιμ 4-0

Ουνιόν – Άουγκσμπουργκ 4-0

Ζανκτ Πάουλι – Βόλφσμπουργκ 1-3

Χάιντενχαϊμ – Μάιντς 0-2