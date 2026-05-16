Ηλιόπουλος: «Τα παλικάρια της ΑΕΚ και του Νίκολιτς έδειξαν στη νεολαία πως μπορεί να ονειρεύεται»

Η ΑΕΚ έκανε ανοιχτή προπόνηση στην Allwyn Arena μπροστά σε σχεδόν 20.000 φιλάθλους και ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά την ολοκλήρωσή της πήρε το μικρόφωνο και έστειλε το δικό του μήνυμα.

Οι φίλοι της ΑΕΚ παρά τη βροχή γέμισαν το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας για την τελευταία προπόνηση ενόψει της φιέστας (17/05/26, 19:30), με τον Μάριο Ηλιόπουλο να αποθεώνεται από τους φίλους και τους παίκτες της ομάδας.

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ σταμάτησε σύνθημα λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν θέλω να βρίζετε μάνες» επισημαίνοντας ότι η ομάδα του κατέκτησε το πρωτάθλημα ανήμερα της γιορτής της μητέρας.

Η ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου

«Παλικάρια της ΑΕΚ. Από σήμερα θα ακούνε ΑΕΚ και θα τρίζει η γη. Θα γίνεται σεισμός. Η ΑΕΚ δεν είναι μόνο ομάδα, η ΑΕΚ δεν είναι μόνο ιδέα, η ΑΕΚ είναι. Τα παλικάρια μας εδώ μπροστά (δείχνοντας τους παίκτες και το προπονητικό σταφ), τα θηρία αυτά, που φέρανε αυτό που φέρανε φέτος, θέλουν ένα μεγάλο χειροκρότημα.

Το θηρίο μας Μάρκο Νίκολιτς. Ο Χαβιέ Ριμπάλτα. Δείξατε στη νεολαίο πώς μπορεί να ονειρεύεται. Ήδη από την Κυριακή η νεολαία ονειρεύεται για νέα πράγματα, για κατακτήσεις, με αξιοπρέπεια, με καθαρότητα, έξω από λάσπη. Για να μπορούν τα νέα παιδιά να διεκδικούν το μέλλον τους. Όλοι μαζί ενωμένοι και αύριο το ίδιο.

Σας παρακάλεσα και τους οργανωμένους, δεν θέλω να βρίζετε μάνες, από αύριο αυτό το σύνθημα σταματά (για υβριστικό σύνθημα σχετικά με μάνες που ακούστηκε από την κερκίδα). Σταματά το σύνθημα για τις μάνες. Είναι τα ιερά μας σύμβολα οι μάνες. Και μην ξεχνάτε ότι το πρωτάθλημα το κερδίσαμε την ημέρα που γιορτάζουν οι μάνες».