ΑΕΛ Novibet: «Καταδικάζουμε την απόφαση του Αστέρα Τρίπολης να μη δώσει εισιτήρια»

Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στην πρεμιέρα των πλέι άουτ της Super League και σήμερα (27/03/26) ανακοίνωσαν ότι δεν θα δώσουν εισιτήρια στη φιλοξενούμενη ομάδα με τους Θεσσαλούς να αντιδρούν.

Η ΑΕΛ Novibet εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία καταδικάζει την απόφαση του Αστέρα Τρίπολης να μη δώσει εισιτήρια για το κρίσιμο βαθμολογικά παιχνίδι της Super League κάνοντας λόγο για πανικό από την πλευρά των γηπεδούχων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Αρκάδες βρίσκονται σε δύσκολη βαθμολογική κατάσταση και θα πρέπει να πάρουν το τρίποντο για να συνεχίσουν να ελπίζουν στην παραμονή στην Super League, καθώς βρίσκονται στην 14η θέση με 17 βαθμούς, με την ΑΕΛ Novibet να έχει 23 βαθμούς και να είναι στη 10η θέση.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση της ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης να μην διαθέσει εισιτήρια στους φιλάθλους της ΑΕΛ, για τον πρώτο μεταξύ τους αγώνα στην έναρξη των play outs. Η ενέργεια αυτή μάλιστα, προκαταβάλει και προσβάλει την έννοια της τηλεδιάσκεψης για τα μέτρα ασφαλείας του αγώνα, που είναι προγραμματισμένη να γίνει τη Δευτέρα 30/3 και ώρα 10.00π.μ.

Για μία ομαδα που αγωνίζεται στην Stoiximan Super League όπως διατείνεται τα τελευταία 20 χρόνια και επιθυμεί την παραμονή της, θα περιμέναμε εκ μέρους της διαφορετική διαχείριση στο θέμα των φιλάθλων συνολικά, κάτι που αποτελεί και βασική επιδίωξη όλων των ΠΑΕ. Στόχος όλων μας, είναι η παρουσία του φίλαθλου κοινού με την ανάδειξη του φίλαθλου πνεύματος και όχι να αποφασίζουμε κατά το δοκούν με σκοπιμότητα, δίνοντας λαβή για δεύτερες σκέψεις και δυσμενή σχόλια.

Το να απαγόρευε η αστυνομία ή το αρμόδιο υπουργείο τη μετακίνηση φιλάθλων για λόγους ασφαλείας, θα ήταν απολύτως σεβαστό από όλους μας. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι η σημερινή ανακοίνωση των επικείμενων αντιπάλων μας, μάλλον πανικό εκδηλώνει.

Άλλα είχαν στο προγραμματισμό τους οι παράγοντες της Τρίπολης όταν φιλοξενούσαν στον πρώτο γύρο του κανονικού πρωταθλήματος εκατοντάδες φιλάθλους της ΑΕΛ και άλλα προφανώς καλούνται να διαχειριστούν οσονούπω στον μεταξύ μας αγώνα. Ένα είναι βέβαιο, η ΑΕΛ Novibet με ή χωρίς φιλάθλους, θα κάνει τα πάντα για να διεκδικήσει αυτό που της αξίζει».