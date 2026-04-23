NBA: Ο Τέιλορ Τζένκινς νέος προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς

Μετά την αποχώρηση του Ντοκ Ρίβερς ο πάγκος των Μιλγουόκι Μπακς είχε μείνει κενός και ο Τέιλορ Τζένκινς θα είναι αυτός που θα αναλάβει την επόμενη μέρα των «ελαφιών» στο NBA, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια.

Ο 41χρονος προπονητής είχε δουλέψει ξανά στους Μιλγουόκι Μπακς, καθώς ήταν βοηθός του Μάικ Μπουντελχόζερ, αυτή τη φορά όμως θα είναι ο πρώτος προπονητής της ομάδας με στόχο την επιστροφή στις επιτυχίες, χωρίς να είναι γνωστό αν θα έχει τον άχαρο ρόλο να αναλάβει την ομάδα στην επόμενη μέρα μετά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το μέλλον του Αντετοκούνμπο παραμένει αβέβαιο και ο Τέιλορ Τζένκινς δεδομένα θα «παρακαλάει» να αλλάξει το κλίμα και ο «Greek Freak» να παραμείνει στο σύλλογο, παρά τα σενάρια αποχώρησής του.

Ο Αμερικανός προπονητής εργάστηκε στους Μέμφις Γκρίζλις από το 2019 έως το 2025, όπου και αντικαταστάθηκε από τον Τουόμας Ίσαλο.

Με το Μέμφις είχε ρεκόρ 250-214 και είχε πάρει την πρόκριση στα playoffs του NBA στις τρεις από τις έξι σεζόν του.

Το 2021-22 ήταν δεύτερος στην ψηφοφορία για κορυφαίος προπονητής, πίσω μόνο από τον Μόντι Ουίλιαμς τον Σανς.