ΑΕΛ Novibet: Ο Σάββας Παντελίδης θα δώσει συνέντευξη Τύπου για τα θέματα του συλλόγου

Ο Σάββας Παντελίδης όπως ανακοίνωσε η ΑΕΛ Novibet θα δώσει συνέντευξη Τύπου για να ενημερώσει άπαντες για τα θέματα που απασχολούν το σύλλογο.

Στη συνέντευξη Τύπου ο Παντελίδης θα αναφερθεί τόσο σε αγωνιστικά όσο και σε μεταγραφικά ζητήματα της ΑΕΛ Novibet με τους φίλους της θεσσαλικής ομάδας να αναμένουν με ανυπομονησία όσα θα ακουστούν από τον προπονητή της ομάδας που βρίσκεται στην 13η θέση της Super League με 10 βαθμούς και κινδυνεύει να υποβιβαστεί στην Super League 2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενημέρωση της ΑΕΛ Novibet

Την Πέμπτη 15/01 και ώρα 13:30, ο προπονητής της ομάδας μας, Σάββας Παντελίδης, θα παραχωρήσει προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου στο AEL FC ARENA. Η συνέντευξη αφορά τη σφαιρική ενημέρωση των εκπροσώπων των ΜΜΕ γύρω από θέματα που άπτονται της ομάδας, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε μεταγραφικό επίπεδο.

Η Συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τύπου «Κώστας Μπετχαβές».