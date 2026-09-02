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Αθλητικά

ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός 0-4 Τελικό: Νίκη με «ντόρτια» για τους Πειραιώτες στη Λάρισα

Εντυπωσιακή πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας
Οι παίκτες του Ολυμπιακού
Superbet Κύπελλο Ελλάδας
Πρώτη αγωνιστική της League Phase
0 - 4
Τελικό σκορ
Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν το γκολ του Μπρούνο (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός νίκησε με 4-0 εκτός έδρας την ΑΕΛ Novibet για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και ξεκίνησε με θετικό αποτέλεσμα την πορεία του στη διοργάνωση.

21:55 | 02.09.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
21:53 | 02.09.2026

Ο Ολυμπιακός πήρε μία άνετη νίκη επί της ΑΕΛ Novibet, με τους Γκονζάλες, Σα, Μπρούνο και Ρόκα να "γράφουν" το 4-0 στην AEL FC Arena

21:48 | 02.09.2026
Τέλος στο ματς!
21:47 | 02.09.2026
85'

Ο Φορτούνης εκτέλεσε ένα φάουλ στο τείχος και στη συνέχεια ο Τικνιζιάν είχε ένα άστοχο σουτ από μακριά

21:37 | 02.09.2026
Το τέταρτο γκολ του Ολυμπιακού!

21:32 | 02.09.2026
75'

Κακό σουτ του Φορτούνη από πλεονεκτική θέση στην περιοχή της ΑΕΛ

21:29 | 02.09.2026
71'

Καλό σουτ του Καμπετσή, η μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού

21:28 | 02.09.2026
66'

Ο Ρόκα μπήκε στην περιοχή από δεξιά και η κακή αντίδραση στην άμυνα της ΑΕΛ, οδήγησε σε ένα εύκολο 4ο γκολ για τους Πειραιώτες

21:24 | 02.09.2026
Τέταρτο γκολ για τον Ολυμπιακό!
21:20 | 02.09.2026
Τα δύο γκολ του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο!

21:19 | 02.09.2026
58'
Νέα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Ζέλσον Μαρτίνς μπήκε στην περιοχή από αριστερά και σούταρε υπό καλές προϋποθέσεις, αλλά ο Μελίσσας απέκρουσε

21:15 | 02.09.2026
54'

Ο Μελίσσας απέκρουσε το πρώτο σουτ του Φίλη, αλλά στην εξέλιξη της φάσης, ο Μπρούνο έκανε νέο δυνατό σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0 στο ματς

21:11 | 02.09.2026
Τρίτο γκολ για τον Ολυμπιακό!
21:10 | 02.09.2026
48'

Μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή της ΑΕΛ μετά από λάθος του Μελισσά, η μπάλα έφθασε στον Σα, ο οποίος σούταρε από κοντά για το 2-0 του Ολυμπιακού στο ματς

21:06 | 02.09.2026
Γκολ για τον Ολυμπιακό!
20:50 | 02.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
20:48 | 02.09.2026

Ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα με γκολ του Γκονζάλες, ο οποίος είχε μία ακόμη μεγάλη ευκαιρία για γκολ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Μία καλή στιγμή είχε και η ΑΕΛ μετά από λάθος του Πόποβιτς, αλλά το 45λεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 1-0 υπέρ των Πειραιωτών

20:47 | 02.09.2026
Τέλος στο πρώτο ημίχρονο!
20:47 | 02.09.2026

Ένα λεπτό οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

20:40 | 02.09.2026
Το γκολ του Ολυμπιακού!

20:40 | 02.09.2026
Η ευκαιρία του Γκονζάλες πριν το γκολ!

20:36 | 02.09.2026
35'

Από σέντρα του Φορτούνη, ο Γκονζάλες πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι και έκανε το 1-0 στο ματς, ανοίγοντας... λογαριασμό με τον Ολυμπιακό, αφού αυτό ήταν το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των Πειραιωτών.

20:30 | 02.09.2026
Γκολ για τον Ολυμπιακό!
20:29 | 02.09.2026

Νωρίτερα η χαμένη ευκαιρία της ΑΕΛ

 

 

20:26 | 02.09.2026
28'
Κοντά στο γκολ ο Ολυμπιακός!

Εξαιρετική σέντρα του Μαρτίνς από δεξιά, με τον Γκονζάλες να παίρνει κεφαλιά "ψαράκι", αλλά να στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια

20:23 | 02.09.2026
24'
Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΛ!

Από λάθος του Πόποβιτς ο Νοικοκυράκης έκανε το πλασέ από κοντά και ο Κάρμο έκοψε πριν περάσει η μπάλα τη γραμμή της εστίας του Ολυμπιακού

20:23 | 02.09.2026
20'

Ο Ολυμπιακός έχει πάρει πάλι την κατοχή της μπάλας, αλλά δυσκολεύεται να βρει φάσεις για γκολ

20:13 | 02.09.2026

Η μοναδική καλή στιγμή μέχρι τώρα στο ματς

 

20:09 | 02.09.2026
12'

Ο Ολυμπιακός πήρε την μπάλα στο ξεκίνημα του αγώνα, αλλά στα τελευταία λεπτά η ΑΕΛ Novibet είναι αυτή που βρίσκεται στην επίθεση

20:01 | 02.09.2026
8'

Κεφαλιά του Γκονζάλες, η μπάλα άουτ για τον Ολυμπιακό

19:55 | 02.09.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
19:52 | 02.09.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από την Ήπειρο

19:51 | 02.09.2026
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού


Πόποβιτς, Κουτσογούλας, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Μπρούνο, Φίλης, Φρόιλερ, Σα, Φορτούνης, Μάρτινς, Γκονσάλες

19:51 | 02.09.2026
Η ενδεκάδα της ΑΕΛ Novibet


Μελίσσας, Τσελεπίδης, Μπούσης, Σάκιτς, Ρισβάνης, Τσιγγάρας, Παπαγεωργίου, Αλμπάνης, Νοικοκυράκης, Ζτούπης, Νίτσος

19:50 | 02.09.2026

Η ΑΕΛ Novibet από την πλευρά της, υποβιβάστηκε πέρυσι στη Super League 2, αλλά θέλει να δείξει ότι είναι έτοιμη να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου

19:49 | 02.09.2026

Μετά τη δεύτερη νίκη του στη Super League, με το 1-0 στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης, ο Ολυμπιακός θέλει να μπει με το δεξί και στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας

19:49 | 02.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ Novibet για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας

19:49 | 02.09.2026
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