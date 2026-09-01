Αθλητικά

ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός: Εκτός αποστολής έμεινε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί για το ματς του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet

Οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι στην AEL FC Arena
Ο Ελ Κααμπί
Ο Ελ Κααμπί με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει αύριο (02/09/26, 20:00) την ΑΕΛ Novibet για την πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet, και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή των Πειραιωτών.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού άφησε εκτός τους Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Λορέντζο Πιρόλα για λόγους ξεκούρασης, ενώ αναμένεται να προχωρήσει σε μεγάλο ροτέισον στο ματς με την ΑΕΛ Novibet, για να δώσει ευκαιρίες και σε παίκτες που δεν έχουν πάρει ακόμη πολύ χρόνο συμμετοχής. 

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το ματς κυπέλλου στη Λάρισα.

Απέναντι στην ΑΕΛ θα βρεθεί αντιμέτωπος ο Ολυμπιακός την Τετάρτη (02/09, 20:00) εκτός έδρας, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο προπονητής μας κ. Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του αγώνα της Τετάρτης και απαρτίζεται από τους:

Πόποβιτς, Στουρνάρα, Σάλιακα, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσο, Μπρούνο, Τικνιζάν, Κουτσογούλα, Φορτούνη, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Φρόιλερ, Μπακούλα, Τσικίνιο, Ρόκα, Φίλη, Μουζακίτη, Ζότα Σίλβα, Γκονσάλες, Κλέιτον.

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