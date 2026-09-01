Euroleague: Στην κορυφή των νέων Power Rankings ο Παναθηναϊκός, στη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός

Η Euroleague ανακοίνωσε τα Power Rankings για το τέλος του καλοκαιριού, με τον Παναθηναϊκό να φιγουράρει στην πρώτη θέση και τον περσινό πρωταθλητή, Ολυμπιακό, να ακολουθεί στη δεύτερη.

Οι μετεγγραφές του Παναθηναϊκού, αλλά και η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του φαίνεται ότι ήταν αρκετές για να τον φέρουν στην πρώτη θέση της λίστας στα Power Rankings, ενώ ο Ολυμπιακός παραμένει φαβορί για τον τίτλο και τη φετινή σεζόν.

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Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Euroleague, οι συντάκτες της, Geoff Gillingham, ο Frankie Sachs και ο Igor Petrinovic διαμόρφωσαν την κατάταξή τους με βάση το επίπεδο εμπιστοσύνης που έχουν αυτή τη στιγμή στις ομάδες, θέτοντας παράλληλα ένα βασικό ερώτημα για κάθε σύνολο. Παρότι δεν συμφώνησαν σε όλες τις επιλογές, οι ομάδες κατατάχθηκαν με βάση τον μέσο όρο των ψήφων τους. Για τις δύο ελληνικές ομάδες λοιπόν, η Euroleague ανέφερε τα εξής:

1. Παναθηναϊκός

Η μοναδική ανησυχία που θα πρέπει να έχουν οι φίλαθλοι των «πράσινων» αφορά την επέμβαση στο γόνατο του Κέντρικ Ναν τον περασμένο μήνα. Η απουσία του Ναν από το μεγαλύτερο μέρος -αν όχι από ολόκληρη- την προετοιμασία θα μπορούσε να καθυστερήσει το «δέσιμο» της ομάδας και τη δημιουργία χημείας. Πώς θα καταφέρει ο προπονητής Ζέλικο Ομπράντοβιτς να βάλει όλα τα αστέρια του στην ίδια σελίδα από την αρχή;

2. Ολυμπιακός

Ακόμη και με το θέμα του Τόμας Γουόκαπ να παραμένει άλυτο, οι «ερυθρόλευκοι» εξακολουθούν να διαθέτουν πληθώρα επιλογών στην περιφέρεια, καθώς και μεγάλη εμπειρία και ηγετική παρουσία από τους βετεράνους τους. Η πρόσφατη προσθήκη του Μπαγιέ Ντιαγέ ενισχύει ακόμη περισσότερο τη γραμμή των ψηλών. Θα λειτουργήσει η προοπτική της επανάληψης της επιτυχίας ως επιπλέον κίνητρο για τον Ολυμπιακό ή θα του δημιουργήσει πίεση στο ξεκίνημα της σεζόν;

Τα Power Rankings της Euroleague