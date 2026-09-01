Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει σήμερα το απόγευμα (01/09/26, 18:00) τη Ρόμπιν Μοντγκόμερι στον πρώτο γύρο του US Open, με την αναμέτρηση να ανοίγει το πρόγραμμα στο κορτ 12.

Μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, η Μαρία Σάκκαρη θέλει να μπει επίσης με το… δεξί στο US Open και να επιβεβαιώσει το ρόλο του φαβορί κόντρα στην Ρόμπιν Μοντγκόμερι.

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Η Αμερικανίδα τενίστρια, νούμερο 187 στην παγκόσμια κατάταξη, βρέθηκε στο κυρίως ταμπλό από τα προκριματικά, μετά τη νίκη της με 2-1 σετ (2-6, 6-2, 6-2) επί της Κάρσον Μπρανστίν και θα αποτελέσει το πρώτο “εμπόδιο” της κορυφαίας Ελληνίδας τενίστριας (Νο33 στον κόσμο) στο αμερικανικό Γκραν Σλαμ.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 18:00 ώρα Ελλάδας και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το κανάλι Eurosports 2.