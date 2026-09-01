Ο Αλ Κελαϊφί της Παρί Σεν Ζερμέν συνεχάρη τον ΟΦΗ για την πρόκριση στη League Phase του Europa League

Ο ΟΦΗ κατάφερε να προκριθεί στη League Phase του Europa League και ετοιμάζεται για την πρώτη του συμμετοχή σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης, γεγονός που έφερε και τα συγχαρητήρια του προέδρου της Παρί Σεν Ζερμέν και το European Football Clubs, Νασέρ Αλ Κελαϊφί.

Με επιστολή του προς τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΟΦΗ, Μιχάλη Μπούση, ο Νασέρ Αλ Κελαϊφί αποθέωσε την ομάδα της Κρήτης για την επιτυχία της στο Europa League και έστειλε τις ευχές του για τη συνέχεια της πορείας της στην Ευρωπη.

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Η επιστολή του Αλ Κελαϊφί στον ΟΦΗ

«Αγαπητέ Πρόεδρε Μπούση,

Εκ μέρους των European Football Clubs, που εκπροσωπούν περισσότερους από 850 ποδοσφαιρικούς συλλόγους σε όλη την Ευρώπη, θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου σε εσάς και σε όλους στον ΟΦΗ, για την πρόκρισή σας στο UEFA Europa League αυτή τη σεζόν.

Η πρόκριση στη διοργάνωση για πρώτη φορά αποτελεί ένα φανταστικό επίτευγμα και μια αντανάκλαση της σκληρής δουλειάς και της αφοσίωσης όλων στον Σύλλογο, για την οποία πρέπει άπαντες να είστε πολύ περήφανοι.

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Σας εύχομαι καλή επιτυχία στη διοργάνωση.

Με ειλικρινή εκτίμηση,

Νασέρ Αλ-Κελαϊφί

Πρόεδρος, European Football Clubs».