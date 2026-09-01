Eurocup: Οριστικά εκτός η Μονακό, η Μπόσνα Σαράγεβο παίρνει τη θέση της – Οι 32 ομάδες με ΠΑΟΚ και Άρη Betsson

Η Μονακό δε θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ και του Άρη Betsson στη “μάχη” για την κατάκτηση του Eurocup τη φετινή σεζόν, αφού η ομάδα του Πριγκιπάτου έμεινε οριστικά εκτός διοργάνωσης.

Μετά τα οικονομικά προβλήματα της περασμένης σεζόν, η Μονακό έχασε τη θέση της στη Euroleague, αλλά δεν θα αγωνιστεί τελικά ούτε στο Eurocup, με την Μπόσνα Σαράγεβο να παίρνει τη θέση της και να συμπληρώνει την 32άδα της διοργάνωσης, στην οποία θα συμμετάσχουν και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη Betsson.

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Οι Μονεγάσκοι έπεσαν στις ερασιτεχνικές κατηγορίες στη Γαλλία και έτσι η Euroleague πήρε την απόφαση να αποβάλλει τη γαλλική ομάδα και από το Eurocup, δίνοντας τη θέση της στην Μπόσνα Σαράγεβο.

Οι 32 ομάδες του Eurocup: ΠΑΟΚ, Άρης Betsson, Μπασακσεχίρ, Μπουργκ, Τενερίφη, Λόντον Λάιονς, Τούρκ Τέλεκομ, Μπόσνα Σαράγεβο, Μπούντουτσνοστ, Τρέντο, ΛεΜαν, Νεπτούνας, Ουλμ, Κλουζ, Τορτόνα, Τσεντεβίτα Ολίμπια, Χάποελ Ιερουσαλήμ, Λιετκαμπέλις, Κέμνιτς, Σκάιλαϊνερς Φρανκφούρτης, Umana Reyer Venice, Μπότεβγκραντ, Νάπολι, Ρόμα, Μανρέσα, Μπούργκος, Ρόστοκ Σίγουλβς, Μάξιμα Ρόμα, Ρίγα, Σιαουλιάι, Σλάσκ Βρότσλαβ, Τόφας