Ολυμπιακός: Ο Γκουστάβο Πουέρτα ταξιδεύει για Ελλάδα – Η φωτογραφία από το αεροδρόμιο του Μπιλμπάο

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί στην Ελλάδα το νέο μεγάλο μετεγγραφική απόκτημα της ομάδας, αφού φαίνεται ότι ο Γκουστάβο Πουέρτα φθάνει άμεσα στη χώρα μας, για να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στους Πειραιώτες.

Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα, ο Γκουστάβο Πουέρτα θα πρέπει να θεωρείται παίκτης του Ολυμπιακού, αφού ο Βαγγέλης Μαρινάκης… τίναξε την μπάνκα στον αέρα και έκλεισε τον 23χρονο διεθνή Κολομβιανό μέσο, πληρώνοντας τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Σανταντέρ.

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Ο Πουέρτα έγινε μάλιστα αντιληπτός στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο, λίγο πριν το ταξίδι του για την Ελλάδα, με τη φωτογραφία του να κυκλοφορεί στα social media.

en el aeropuerto de Bilbao



Abandona el Real Racing Club pic.twitter.com/muwF5BqWqT — LeFutbolín (@LeFutbolin) September 1, 2026

Τις επόμενες ώρες έτσι, αναμένεται στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” και στη συνέχεια στον Πειραιά, για να υπογράψει στη νέα του ομάδα και να παρουσιαστεί επίσημα από τους “ερυθρόλευκους”.