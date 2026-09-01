Ο ΠΑΟΚ δίνει ξανά δανεικό τον Τζόναθαν Γκόμες

Ο Τζόναθαν Γκόμες ξεκίνησε βασικός στα πρώτα φετινά παιχνίδια του ΠΑΟΚ στη σεζόν, αλλά όλα δείχνουν ότι δεν θα παραμείνει στην Τούμπα, με τους Θεσσαλονικείς να τον παραχωρούν ξανά ως δανεικό.

Με τον Μπάμπα Ράχαν και τον Δημήτρη Γιαννούλη στη θέση του αριστερού μπακ, ο Τζόναθαν Γκόμες αναμενόταν να χάσει τη θέση του στο ροτέισον του ΠΑΟΚ και ως εκ τούτου, προτιμήθηκε και φέτος η λύση του δανεισμού του 23χρονου Αμερικανού ποδοσφαιριστή.

Ο Γκόμες είχε αγωνιστεί την περασμένη σεζόν στην Αλμπαθέτε, της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας και είχε μία “γεμάτη” σεζόν με 37 συμμετοχές, 2 γκολ και 1 ασίστ. Ως εκ τούτου, κάτι αντίστοιχο αναμένεται να συμβεί και φέτος, με αρκετές ομάδες να έχουν χτυπήσει την “πόρτα” του ΠΑΟΚ για την απόκτησή του.