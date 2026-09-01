Νέα αποθέωση για τον Βαγγέλη Παυλίδη στην Πορτογαλία: «Η Μπενφίκα χορεύει στο ρυθμό του όπως ο Άντονι Κουίν στον Ζορμπά»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να “τρελαίνει” τους Πορτογάλους και φθάνοντας τα 11 γκολ σε 8 αγώνες τη φετινή σεζόν με την Μπενφίκα, γνώρισε ξανά την αποθέωση από τα ΜΜΕ της χώρας.

Μετά το νέο του γκολ στο Μπενφίκα – Εστορίλ 2-1, η εφημερίδα A’BOLA παρομοίασε την Μπενφίκα και τον Βαγγέλη Παυλίδη με τον Αλέξη Ζορμπά στην περίφημη ταινία «Zorba the Greek» του 1964.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, στην αξιολόγηση του διεθνούς επιθετικού, το κορυφαίο πορτογαλικό Μέσο ανέφερε τα εξής: “Όπως στην κλασική κινηματογραφική ταινία «Zorba the Greek», όπου ο Άντονι Κουίν έμεινε στην ιστορία για έναν εμβληματικό χορό, έτσι και αυτή η Μπενφίκα χορεύει στον ρυθμό της ελληνικής μουσικής του Βαγγέλη Παυλίδη.

Δουλεύει ακούραστα για το σύνολο και, όταν η ομάδα βρίσκεται σε δύσκολη θέση, εμφανίζεται το γκολ του παίκτη με το Νο14 για να ξεκλειδώσει την αναμέτρηση. Έχει ήδη φτάσει τα 11 γκολ στη φετινή σεζόν”.