ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός: «Μπλόκο» της αστυνομίας στους οπαδούς των Πειραιωτών για τον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί από την ΑΕΛ Novibet στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet, αλλά οι οπαδοί του δεν θα μπορέσουν να βρεθούν οργανωμένα στο γήπεδο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών του Ολυμπιακού προς την AEL FC Arena, για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΛ Novibet στο Κύπελλο Ελλάδας Superbet.

Πιο συγκεκριμένα, στη σχετική ενημέρωση αναφέρονται τα εξής: “Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, καθώς και η διάθεση εισιτηρίων σε αυτούς, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 1ης αγωνιστικής της LEAGUE PHASE του Κυπέλλου Ελλάδας, περιόδου 2026 – 2027, μεταξύ των ομάδων “Π.Α.Ε. ΑΕΛ – Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ”, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 02 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 20:00, στο γήπεδο AEL FC ARENA, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας”.