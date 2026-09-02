Αθλητικά

Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ: Ωραίες εικόνες με πάνω από 2.000 οπαδούς της Ένωσης στην κερκίδα

Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο παιχνίδι της ΑΕΚ στην Καβάλα για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας
ΑΕΚ
Οι οπαδοί της ΑΕΚ στην Καβάλα (ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΤΣΟΥΤΣΑΣ / EUROKINISSI)
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Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Νέστο Χρυσούπολης στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και στο γήπεδο της Καβάλας έδωσαν το “παρών” πάνω από 2.000 οπαδοί της Ένωσης.

Η λαχτάρα του κόσμου για να δει την ΑΕΚ και στην επαρχία ήταν μεγάλη και έτσι στο γήπεδο βρέθηκαν εκτός από τους οργανωμένους οπαδούς και πολλοί απλοί φίλαθλοι της ομάδας, δημιουργώντας όμορφες εικόνες στο ματς με τον Νέστο Χρυσούπολης.

Πολλά ήταν και τα μικρά παιδιά που πήγαν να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα και περσινή πρωταθλήτρια Ελλάδας, στην πρεμιέρα της για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2026-2027 LEAGUE PHASE
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2026-2027 LEAGUE PHASE
(ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΤΣΟΥΤΣΑΣ / EUROKINISSI)

Στο γήπεδο βρέθηκε και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος και αποθεώθηκε από τον κόσμο, ευχαριστώντας με τη σειρά του για την υποστήριξη στην ομάδα.

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Αθλητικά
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