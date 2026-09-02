Ο Αζεντίν Ουναΐ αρνήθηκε να αγωνιστεί στη Σαουδική Αραβία μετά από συμφωνία της Χιρόνα με τη ΝΕΟΜ

O Παναθηναϊκός συνεχίζει να “παλεύει” για την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ και στην Ισπανία υποστηρίζουν πια ότι είναι κοντά στη συμφωνία με τη Χιρόνα, η οποία είχε φθάσει όμως σε deal και με τη ΝΕΟΜ από τη Σαουδική Αραβία.

Η ΝΕΟΜ του Γιώργου Μασούρα και του πρώην στελέχους του Ολυμπιακού, Κούλη Δουρέκα, φέρεται να προσέφερε 15+3 εκατομμύρια ευρώ στη Χιρόνα για να πάρει τον Αζεντίν Ουναΐ, αλλά ο ίδιος ο Μαροκινός μέσος “χάλασε” τη μετεγγραφή.

Ο Ουναΐ δεν ήθελε να αγωνιστεί στη Σαουδική Αραβία και αρνήθηκε την πρόταση της ΝΕΟΜ που ήταν… πλουσιοπάροχη και για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή σε ό,τι αφορά τις απολαβές του. Ως εκ τούτου, η ομάδα του Μασούρα βγήκε από το “παιχνίδι” για την απόκτησή του, με τον Παναθηναϊκό να εμφανίζεται πλέον κοντά σε δική του συμφωνία με τη Χιρόνα.