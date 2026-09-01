Ο Ισίδωρος Κουτσίδης του Ολυμπιακού είναι κοντά στην Μπραουνσβάιγκ

Ο Ολυμπιακός έχει “φουλάρει” για τις τελευταίες μετεγγραφικές του κινήσεις για την ενίσχυση της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά ταυτόχρονα προχωρούν και κάποιες αποχωρήσεις, με τον Ισίδωρο Κουτσίδη να βρίσκεται κοντά στην Μπραουνσβάιγκ.

Σύμφωνα με το Sky Sports, ο Ισίδωρος Κουτσίδης αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Γερμανία και την Μπραουνσβάιγκ, καθώς η γερμανική ομάδα έχει προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό για την απόκτησή του.

Ο 21χρονος στόπερ ήταν στη “χρυσή φουρνιά” των Πειραιωτών που κατέκτησε το Youth League, ενώ φέτος συμμετείχε στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας, μετά από μία σεζόν ως δανεικός στο Βόλο.