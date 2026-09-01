Αθλητικά

«Ο Πουέρτα φεύγει από την Σανταντέρ για τη Νότιγχαμ Φόρεστ και το δανεισμό του στον Ολυμπιακό» σύμφωνα με τους Ισπανούς

«Τελειωμένη» θεωρείται η μετεγγραφή του Πουέρτα στον Ολυμπιακό
Ο Γκουστάβο Πουέρτα
Ο Γκουστάβο Πουέρτα με την εθνική Κολομβίας (Photo by Chris Arjoon/Icon Sportswire) (Icon Sportswire via AP Images)
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Στον Ολυμπιακό φαίνεται ότι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γκουστάβο Πουέρτα με τους Ισπανούς να κάνουν λόγο για μετεγγραφή του στη Νότιγχαμ Φόρεστ και στη συνέχεια δανεισμό του στην ομάδα του Πειραιά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του DAZN España, ο Γκουστάβο Πουέρτα θα πρέπει να θεωρείται παρελθόν για τη Σανταντέρ, αφού η ισπανική ομάδα έφθασε σε συμφωνία για την παραχώρησή του στη Νότιγχαμ Φόρεστ, με τον 23χρονο μέσο να αγωνίζεται τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό.

Η αγγλική ομάδα εμφανίζεται να έχει καταβάλει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή, αλλά θα τον δώσει δανεικό στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τουλάχιστον για τη φετινή σεζόν.

Ο Πουέρτα είναι διεθνής με την εθνική Κολομβίας και αγωνίστηκε πρόσφατα και στο Μουντιάλ της Αμερικής.

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