«Ο Πουέρτα φεύγει από την Σανταντέρ για τη Νότιγχαμ Φόρεστ και το δανεισμό του στον Ολυμπιακό» σύμφωνα με τους Ισπανούς

Στον Ολυμπιακό φαίνεται ότι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γκουστάβο Πουέρτα με τους Ισπανούς να κάνουν λόγο για μετεγγραφή του στη Νότιγχαμ Φόρεστ και στη συνέχεια δανεισμό του στην ομάδα του Πειραιά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του DAZN España, ο Γκουστάβο Πουέρτα θα πρέπει να θεωρείται παρελθόν για τη Σανταντέρ, αφού η ισπανική ομάδα έφθασε σε συμφωνία για την παραχώρησή του στη Νότιγχαμ Φόρεστ, με τον 23χρονο μέσο να αγωνίζεται τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό.

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Η αγγλική ομάδα εμφανίζεται να έχει καταβάλει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή, αλλά θα τον δώσει δανεικό στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τουλάχιστον για τη φετινή σεζόν.

@MatteMoretto: "Gustavo Puerta se va a ir del Real Racing, está todo acordado



El mediocentro colombiano, traspasado al Nottingham Forest para salir cedido al Olympiacos #DAZNTRANSFER pic.twitter.com/vbynUsIgQd — DAZN España (@DAZN_ES) August 31, 2026

Ο Πουέρτα είναι διεθνής με την εθνική Κολομβίας και αγωνίστηκε πρόσφατα και στο Μουντιάλ της Αμερικής.