ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός 1-4: Απίστευτο «διπλό» για την ομάδα του Αγρινίου στη Super League

Μεγάλη βαθμολογική ανάσα πήρε ο Παναιτωλικός. Μετά από έξι σερί ήττες στη Super League, η ομάδα του Αγρινίου άφησε τους πάντες άφωνους, επικρατώντας εκτός έδρας της ΑΕΛ Novibet με 4-1 και πλησιάζοντας τους “βυσσινί” στο βαθμό. Οι γηπεδούχοι είδαν το σερί 3 νικών τους να παίρνει τέλος και παρέμειναν στους 19 βαθμούς.

Μόλις στο 2′ ο Παναιτωλικός κατάφερε να σοκάρει την ΑΕΛ Novibet. Στην πρώτη φάση του ματς, ο Ματσάν έφυγε στην πλάτη της άμυνας των γηπεδούχων, μπήκε στην περιοχή, έδωσε στον Ρόσα, αυτός έκανε το γύρισμα στη μικρή περιοχή και ο Μπατζί με το κεφάλι έκανε το 0-1. Τρία λεπτά μετά, οι γηπεδούχοι άγγιξαν την ισοφάριση. Ο Τούπτα γύρισε για τον Σαγκάλ, που εκτέλεσε με τον Κουτσερένκο να διώχνει ενστικτωδώς και σωτήρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΕΛ Novibet και Παναιτωλικός έδωσαν καλό ρυθμό στο ματς, δημιουργώντας ευκαιρίες, με τους “βυσσινί” να έχουν ελαφρά υπεροχή και να ψάχνουν την ισοφάριση, με σουτ εκτός περιοχής. Η ομάδα του Αγρινίου ήταν όμως αυτή που έφτασε στο 0-2. Στο 23′ ο Λομπάτο έκανε ένα σουτ, αλλά η μπάλα κόντραρε στον Μπατουμπινσικά και κατέληξε κόρνερ. Από την εκτέλεσή του, η άμυνα των “βυσσινί” απομάκρυνε, αλλά ο Εστέμπαν έπιασε έναν “κεραυνό” και έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας του Αναγνωστόπουλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΑΕΛ Novibet συνέχισε να πιέζει και στο 31′ ισοφάρισε. Ο Πέρες έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι, ακολούθως βρήκε στην πλάτη του Κουτσερένκο και ο Γκαράτε προ κενής εστίας την έστειλε στα δίχτυα. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν “στροφές” για να φτάσουν στην ισοφάριση, αλλά στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους δέχθηκαν το 1-3. Ο Ρόσα βρέθηκε μέσα στην περιοχή και εκτέλεσε τον Αναγνωστόπουλο που αιφνιδιάστηκε και φέρει ευθύνη για το γκολ.

Η ΑΕΛ Novibet δεν σταμάτησε να πιέζει και να ψάχνει το γκολ, αλλά ο Παναιτωλικός ήταν αυτός που έφτασε στο 1-4. Ο Σμυρλής χόρεψε τον Μασόν στο 74′, λίγο έξω από την περιοχή και με σουτάρα έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα.