ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός 2-2 τελικό: Ισοπαλία στη Λάρισα με πέναλτι του Πασά στις καθυστερήσεις

51'

Τεράστια χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΛ Novibet με τον Χατζηστραβό

Ο μεσοεπιθετικός των Λαρισαίων πήρε την μπάλα από τρομερή ενεέργεια του Αποστολάκη, όμως το πλασέ που έκανε κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτυών