ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός 2-2 τελικό: Ισοπαλία στη Λάρισα με πέναλτι του Πασά στις καθυστερήσεις

Ο Παναθηναϊκός ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις από την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα για την 13η αγωνιστική της Super League και έχασε την ευκαιρία να πάρει τους τρεις βαθμούς. Ο Πασάς με πέναλτι ισοφάρισε στην εκπνοή.
19:39 | 07.12.2025
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
19:39 | 07.12.2025
19:30 | 07.12.2025
Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση, 2-2 το τελικό σκορ
19:30 | 07.12.2025
90+10
Δύο λεπτά απομένουν σύμφωνα με τον Ευαγγέλου
19:28 | 07.12.2025
99'
Γκολ για την ΑΕΛ Novibet με εύστοχο πέναλτι του Πασά
19:27 | 07.12.2025
98'
Πέναλτι για την ΑΕΛ και αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Μλαντένοβιτς
19:25 | 07.12.2025
Στο VAR ο Ευαγγέλου
19:21 | 07.12.2025
93'
Διαμαρτυρίες από την ΑΕΛ για πέναλτι, ο Ευαγγέλου έχει σφυρίξει επιθετικό φάουλ
Ο Μλαντενοβιτς φαίνεται να τραβάει τη φανέλα του Πασσά, η φάση ελέγχεται από το VAR
19:19 | 07.12.2025
90'
Πέντε τα λεπτά των καθιυστερήσεων
19:18 | 07.12.2025
89'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία του Τετέ
Ο Βραζιλιάνος βρέθηκε ολομόναχος κόντρα στον Αναγνωστόπουλο, όμως το πλασέ του κατέληξε πάνω στον αντίπαλο τερματοφύλακα
19:06 | 07.12.2025
Η ευκαιρία του Χατζηστραβού
19:03 | 07.12.2025
74'
Γκολ για τον Παναθηναϊκό με τον Μπακασέτα
Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» έστειλε την μπάλα στην άλλη γωνία από αυτή που διάλεξε ο Αναγνωστόπουλος και έκανε το 2-1
19:03 | 07.12.2025
73'
Ο Μπακασέτας έχει πάρει την μπάλα για την εκτέλεση του πέναλτι
19:02 | 07.12.2025
73'
Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό
19:00 | 07.12.2025
Στο VAR o Ευαγγέλου
18:56 | 07.12.2025
69'
Ο Ζαρουρί βρέθηκε στο έδαφος από μαρκάρισμα του Φερίγκρα μέσα στην περιοχή της ΑΕΛ, ο VAR ελέγχει τη φάση
18:55 | 07.12.2025
66'
Ο Τετέ απείλησε με πλασέ τον Αναγνωστόπουλο, που μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια
18:42 | 07.12.2025
65'
Ο ρυθμός του δεύτερου ημιχρόνου έχει πέσει, με τους πράσινους να μην μπορούν να απειλήσουν την εστία του Αναγνωστόπουλου
18:38 | 07.12.2025
51'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΛ Novibet με τον Χατζηστραβό
Ο μεσοεπιθετικός των Λαρισαίων πήρε την μπάλα από τρομερή ενεέργεια του Αποστολάκη, όμως το πλασέ που έκανε κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτυών
18:35 | 07.12.2025
48'
Ο Μπακασέτας απείλησε από μακρινή απόσταση
Ο αρχηγός των πρασίνων σούταρε με το αριστερό, όμως η μπάλα δεν πήρε φάλτσα και πέρασε άουτ
18:35 | 07.12.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
18:32 | 07.12.2025
Οι παίκτες επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο
18:32 | 07.12.2025
Ο τραυματισμός του Σβιντέρσκι
18:27 | 07.12.2025
Η ισοφάριση με την ωραία κεφαλιά του Καλάμπρια
18:22 | 07.12.2025
Το γκολ του Πέρες της ΑΕΛ Novibet
18:20 | 07.12.2025
Ημίχρονο στην αναμέτρηση, 1-1 σε ένα παιχνίδι που πήρε φωτιά στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους
18:19 | 07.12.2025
Σηκώθηκε και το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά
18:16 | 07.12.2025
45+3
Στο έδαφος ο Σβιντέρσκι για τρίτη φορά, μοιάζει να ζαλίζεται ο Πολωνός
18:16 | 07.12.2025
45'
Τρία τα λεπτά των καθυστερήσεων
18:09 | 07.12.2025
43'
Καταπληκτικό γκολ με κεφαλιά του Καλάμπρια για τον Παναθηναϊκό
Ο Μλαντένοβιτς έκανε τη σέντρα με τον Ιταλό να πετάγεται από το ύψος του πέναλτι και με κεφαλιά «δυναμίτη» σημάδεψε το παράθυρο της εστιας του Αναγνωστόπουλου για να κάνει το 1-1 στην αναμέτρηση
18:07 | 07.12.2025
37'
Γκολ για την ΑΕΛ Novibet με τον Πέρες
Ο Μλαντένοβιτς γλίστρησε και έδωσε την ευκαιρία στους γηπεδούχους να βγουν στον ανοιχτό χώρο. Ο Στάικος πήρε την μπάλα, έδωσε στον Γκαράτε και αυτός σούταρε με τον Κότσαρη να απομακρύνει και τον Πέρες με το ριμπάουντ να σκοράρει σε ανυπεράσπιστη εστία για να κάνει το 1-0
17:59 | 07.12.2025
Το σουτ του Τετέ
17:56 | 07.12.2025
28'
Καλή σέντρα του Τετέ για τον Σβιντέρσκι με τον Πολωνό να μην μπορεί να βρει την μπάλα για να απειλήσει
17:50 | 07.12.2025
27'
Ο ρυθμός του αγώνα δεν έχει αλλάξει με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να διασπάσει την άμυνα των γηπεδούχων, κυρίως με ενέργειες των Ζαρουρί και Τετέ
17:42 | 07.12.2025
19'
Καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με κεφαλιά του Τουμπά
Ο Αναγνωστόπουλος μπλόκαρε την μπάλα, που ξεκίνησε από κόρνερ των πρασίνων
17:38 | 07.12.2025
12'
Πρώτη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Τετέ
Ο Τετέ μπήκε στην περιοχή και σούταρε με το αριστερό, όμως το πλασέ του δεν είχε πολλή δύναμη και ο Αναγνωστόπουλος μπλόκαρε την μπάλα
17:31 | 07.12.2025
8'
Αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με τους πράσινους να έχουν την κατοχή της μπάλας
17:29 | 07.12.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι
17:29 | 07.12.2025
Όλα έτοιμα για τη σέντρα στη Λάρισα
17:25 | 07.12.2025
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
17:21 | 07.12.2025
Σε 32 αναμετρήσεις ο Παναθηναϊκός έχει 15 νίκες κόντρα στην ΑΕΛ Novibet. Οι Λαρισσαίοι έχουν 10 νίκες και 7 παιχνίδια ολοκληρώθηκαν ισόπαλα
17:21 | 07.12.2025
Στον πάγκο για τους πράσινους βρίσκονται οι: Ντραγκόβσκι, Λαφόν, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Γέντβαϊ, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Πάντοβιτς
17:21 | 07.12.2025
Στον πάγκο θα βρίσκονται για τους γηπεδούχους βρίσκονται οι Ατανάσοφ, Γιούσης, Κοβάσεβιτς, Κοσονού, Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Πασάς, Παυλής, Σαγκάλ, Σουρλής, Τούπτα, Βινιάτο
Ο Κάρλος Ζέκα στη Λάρισα ως ο νέος team manager του Παναθηναϊκού
17:11 | 07.12.2025
Ο Παναθηναϊκός καλείται να επιστρέψει στις νίκες για να μη χάσει επαφή από την πρώτη τετράδα στο τέλος του πρώτου γύρου της Super League. Ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε τον Κότσαρη στη βασική του ενδεκάδα, παρά τη διαθεσιμότητα των Λαφόντ και Ντραγκόφσκι.
17:11 | 07.12.2025
Η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται το «τριφύλλι» στη Λάρισα με στόχο τη νίκη για να ξεφύγει από την προτελευταία θέση της βαθμολογίας. Οι «βυσσινί» έχουν έξι σερί ήττες σε όλες τιος διοργανώσεις.
17:11 | 07.12.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός για την 13η αγωνιστική της Super League.