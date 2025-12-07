ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός live για την 13η αγωνιστική της Super League

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα για την 13η αγωνιστική της Super League με στόχο την επιστροφή στις νίκες, μετά την ήττα από την ΑΕΚ στο «θρίλερ» της Λεωφόρου. Και οι δύο ομάδες έχουν ανάγκη τη νίκη και αναμένεται σπουδαία μάχη στην AEL FC Arena.
Ο μεσοεπιθετικός των Λαρισαίων πήρε την μπάλα από τρομερή ενεέργεια του Αποστολάκη, όμως το πλασέ που έκανε κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτυών
Ο αρχηγός των πρασίνων σούταρε με το αριστερό, όμως η μπάλα δεν πήρε φάλτσα και πέρασε άουτ
Ο Μλαντένοβιτς έκανε τη σέντρα με τον Ιταλό να πετάγεται από το ύψος του πέναλτι και με κεφαλιά «δυναμίτη» σημάδεψε το παράθυρο της εστιας του Αναγνωστόπουλου για να κάνει το 1-1 στην αναμέτρηση
Ο Μλαντένοβιτς γλίστρησε και έδωσε την ευκαιρία στους γηπεδούχους να βγουν στον ανοιχτό χώρο. Ο Στάικος πήρε την μπάλα, έδωσε στον Γκαράτε και αυτός σούταρε με τον Κότσαρη να απομακρύνει και τον Πέρες με το ριμπάουντ να σκοράρει σε ανυπεράσπιστη εστία για να κάνει το 1-0
Ο ρυθμός του αγώνα δεν έχει αλλάξει με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να διασπάσει την άμυνα των γηπεδούχων, κυρίως με ενέργειες των Ζαρουρί και Τετέ
Ο Αναγνωστόπουλος μπλόκαρε την μπάλα, που ξεκίνησε από κόρνερ των πρασίνων
Ο Τετέ μπήκε στην περιοχή και σούταρε με το αριστερό, όμως το πλασέ του δεν είχε πολλή δύναμη και ο Αναγνωστόπουλος μπλόκαρε την μπάλα
Στον πάγκο για τους πράσινους βρίσκονται οι: Ντραγκόβσκι, Λαφόν, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Γέντβαϊ, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Πάντοβιτς
Στον πάγκο θα βρίσκονται για τους γηπεδούχους βρίσκονται οι Ατανάσοφ, Γιούσης, Κοβάσεβιτς, Κοσονού, Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Πασάς, Παυλής, Σαγκάλ, Σουρλής, Τούπτα, Βινιάτο
Κότσαρης, Καλάμπρια, Πάλμερ – Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Τσέριν, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Τετέ, Σβιντέρσκι
Αναγνωστόπουλος, Ηλιάδης, Τσάκλα, Φεριγκρά, Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης, Αντράντα, Στάικος, Πέρεθ, Χατζηστραβός, Γκαράτε
Ο Παναθηναϊκός καλείται να επιστρέψει στις νίκες για να μη χάσει επαφή από την πρώτη τετράδα στο τέλος του πρώτου γύρου της Super League. Ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε τον Κότσαρη στη βασική του ενδεκάδα, παρά τη διαθεσιμότητα των Λαφόντ και Ντραγκόφσκι.
Η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται το «τριφύλλι» στη Λάρισα με στόχο τη νίκη για να ξεφύγει από την προτελευταία θέση της βαθμολογίας. Οι «βυσσινί» έχουν έξι σερί ήττες σε όλες τιος διοργανώσεις.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός για την 13η αγωνιστική της Super League.