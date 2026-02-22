ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ: Οι Θεσσαλονικείς ψάχνουν την επιστροφή στις νίκες έχοντας σοβαρές απουσίες

Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την ΑΕΛ Novibet για την 22η αγωνιστική της Super League (22/02/26, 18:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 2) και θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά τις ισοπαλίες χωρίς γκολ με Άρη και ΑΕΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Στον πρώτο γύρο ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει εύκολα την ΑΕΛ Novibet 4-1 στην Τούμπα και οι ασπρόμαυροι θα ψάξουν να επαναλάβουν την εμφάνιση και το αποτέλεσμα εκείνου το αγώνα στη Λάρισα προκειμένου να μείνουν κοντά στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία της Super League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δε θα έχει στη διάθεσή του, τους Κωνσταντέλια, Ιβανούσετς, Λόβρεν, Ντεσποντοφ, Μεϊτέ και Πέλκα και θα προσπαθήσει να «κρύψει» τις απουσίες και να φύγει με το τρίποντο από την έδρα των «βυσσινί».

Οι γηπεδούχοι θα έχουν τον Κακουτά στην αποστολή για το παιχνίδι με τον Δικέφαλο, ενώ εκτός βρίσκονται οι Σουρλής και Παντελάκης. Προέρχονται από την ισοπαλία στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό, η οποία θα μπορούσε να πει κανείς ότι τους αδικεί, μιας και θα μπορούσαν να είχαν κάνει και το 2-0 στην έδρα των πρασίνων, που πιθανότατα θα τους έδινε ένα σημαντικό τρίποντο.

Οι Θεσσαλονικείς είναι στην 3η θέση με 46 βαθμούς και παιχνίδι λιγότερο, ενώ οι Θεσσαλοί βρίσκονται στην 12η θέση με 20 βαθμους και θέλουν να ξεφύγουν από τον 13ο Αστέρα που έχει 16 βαθμούς.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Τσιμεντερίδης με τον Κουμπαράκη να βρίσκεται στο VAR.