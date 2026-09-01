Africafoot: Ο Αζεντίν Ουναΐ είναι ένα «βήμα» από τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός “παλεύει” για την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ και το Africafoot υποστηρίζει ότι ο Μαροκινός επιθετικός βρίσκεται πλέον ένα… βήμα μακριά από την επιστροφή του στους “πράσινους”.

Λίγες ώρες πριν κλείσει η περίοδος των μετεγγραφών και οι ευρωπαϊκές λίστες, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να ρίξει τη… βόμβα με την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ και πλέον εμφανίζεται μία “ανάσα” από τη συμφωνία και με τη Χιρόνα.

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Μετά τον υποβιβασμό της στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, η Χιρόνα αναγκάστηκε να βγάλει στο “σφυρί” τον διεθνή Μαροκινό ποδοσφαιριστή, αλλά οι απαιτήσεις της παρέμειναν πολύ υψηλές, με τον Παναθηναϊκό να αναγκάζεται να φθάσει τα 15 εκατομμύρια ευρώ για να… πείσει την ισπανική ομάδα.

Το Africafoot αναφέρει όμως ότι απομένουν πλέον λεπτομέρειες για να “κλείσει” η συμφωνία και να ολοκληρωθεί η μεγάλη μετεγγραφή για τον Παναθηναϊκό.