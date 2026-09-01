Ολυμπιακός: Ο Γκουστάβο Πουέρτα φθάνει στην Ελλάδα και ολοκληρώνει τη μετεγγραφή «μαμούθ» των 20 εκατομμυρίων ευρώ

Ο Γκουστάβο Πουέρτα βρίσκεται προ των πυλών για τον Ολυμπιακό, ο οποίος και ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την πιο ακριβή μετεγγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, με ένα ποδοσφαιριστή 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Περίπου στις 16:30 το απόγευμα της Τρίτης, ο Γκουστάβο Πουέρτα αναμένεται να φθάσει στην Ελλάδα, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες για τη μετεγγραφή του στον Ολυμπιακό, ο οποίος στη συνέχεια μπορεί και μέσα στην ημέρα να ανακοινώσει την απόκτησή του.

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Ο Βαγγέλης Μαρινάκης “έσπασε τα ταμεία” για να φέρει τον 23χρονο διεθνή Κολομβιανό μέσο στην Ελλάδα, αφού κάλυψε τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ που είχε ο ποδοσφαιριστής στη Σανταντέρ, ενώ ένα έξτρα ποσό της τάξης των 4 εκατομμυρίων ευρώ δόθηκε για τα “τροφεία” του.

Το συνολικό ποσό έχει μάλιστα ήδη καταβληθεί και έτσι ο Γκουστάβο Πουέρτα μπήκε στο αεροπλάνο από το Μπιλμπάο για να ταξιδέψει προς τη χώρα μας και να “τρέξει” την μετακίνησή του στους Πειραιώτες, οι οποίοι θα τον δηλώσουν φυσικά και στην ευρωπαϊκή τους λίστα.