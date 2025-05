Άγγελος Ποστέκογλου: Από «μεταφραστής» του Πούσκας και την αποτυχία στην Παναχαϊκή, στις κορυφές που ακολούθησαν

Ο Άγγελος Ποστέκογλου έχει κερδίσει τίτλους, έχει αμφισβητηθεί. Ποτέ, όμως δεν έχει χάσει την αισιοδοξία του για το μέλλον. Για τον επόμενο στόχο. Σίγουρα, ποτέ δεν χάνει την εμπιστοσύνη προς τον εαυτό του.

Το βράδυ της 21ης Μαΐου, στο Μπιλμπάο, ο Άγγελος Ποστέκογλου έκλεισε… στόματα με την Τότεναμ και απέδειξε σε όλους πως αυτό που λέει, το κάνει και πράξη! Ο Ελληνοαυστραλός προπονητής έγραψε ιστορία, οδηγώντας τους «σπερς» στην κατάκτηση του Europa League, στον πρώτο τους τίτλο μετά το 2008.

Παρά τις ειρωνείες που είχε δεχθεί, ο Άγγελος Ποστέκογλου έκανε αυτό ακριβώς που είχε πει πως θα κάνει, σε μια από τις πιο viral δηλώσεις των τελευταίων ετών. Ήταν πίσω στις 15 Σεπτεμβρίου του 2024. Η Τότεναμ είχε ηττηθεί εντός έδρας στο τοπικό ντέρμπι με την Άρσεναλ κι έτσι ακολούθησε γκρίνια. Ο Ελληνιαυστραλός προπονητής ζήτησε στήριξη και πίστη, λέγοντας πως είναι πεπεισμένος πως μπορεί να φέρει έναν τίτλο.

«Πριν λίγο καιρό είπα ότι συνήθως στη δεύτερη σεζόν μου στις ομάδες μου κερδίζω τίτλους. Θα διορθώσω τον εαυτό μου. Όχι “συνήθως”. Πάντα κερδίζω κάποιον τίτλο τη δεύτερη σεζόν μου. Το λέω τώρα. Και δεν λέω πράγματα που δεν πιστεύω», είχε πει χαρακτηριστικά ο Ποστέκογλου.

Λίγους μήνες αργότερα, δικαιώθηκε. Τήρησε το λόγο του. Για ακόμη μια φορά. Το έκανε με τη Σάουθ Μέλμπουρν, το έκανε με την Μπρίσμπεϊν Ρόουρ, με τη Γιοκοχάμα Μαρίνος, με τη Σέλτικ. Τώρα και με την Τότεναμ. Ο Άγγελος Ποστέκογλου κέρδισε για μια ακόμα φορά το χειροκρότημα.!

Γεννημένος στις 27 Αυγούστου του 1965 στη Νέα Φιλαδέλφεια και, σε ηλικία μόλις πέντε ετών, ο Άγγελος Ποστέκογλου μετανάστευσε μαζί με την οικογένειά του στην Αυστραλία, λόγω των οικονομικών δυσκολιών της εποχής.

Παρά το γεγονός πως εκεί δεν υπήρχαν συγγενείς, ο Δημήτρης και η Βούλα Ποστέκογλου -χωρίς να ξέρουν καλά καλά τη γλώσσα- εγκαταστάθηκαν στη Μελβούρνη, μια πόλη με έντονη ελληνική παρουσία και δραστήρια ομογένεια. Η απόφαση ήταν μεγάλη. Η «θυσία» αυτή έγινε για τα παιδιά. Για ένα καλύτερο μέλλον, με τον πατέρα να εργάζεται πολλές ώρες. Ποτέ όμως η πατρίδα, δεν έφυγε από το μυαλό.

«Ήμουν πέντε χρονών, όταν μπήκαμε σε ένα καράβι για ένα μήνα και κατευθυνθήκαμε προς την Αυστραλία. Δεν έχω καλές αναμνήσεις από αυτό. Τότε υπήρχε μια αναστάτωση στην Ελλάδα και, δυστυχώς, το καταλάβαμε», είχε δηλώσει ο Ποστέκογλου σε παλαιότερες συνεντεύξεις του σε BBC και Sky Sports.

«Κάπως έτσι ο πατέρας μου πήρε την απόφαση ότι έπρεπε να μετακομίσουμε στο εξωτερικό. Μιλάμε ότι έπρεπε να κάνουμε το μισό γύρο του κόσμου, σε ένα μέρος όπου κυριολεκτικά δεν ξέραμε κανέναν. Το μόνο που πραγματικά είχαμε, ήταν ένα εισιτήριο. Έχω την αίσθηση ότι ο πατέρας μου πίστευε ότι θα πήγαινε σε άλλη χώρα, θα εδραιωνόταν και ότι θα μπορούσε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Εκεί υπήρχε ένας ατελείωτος αγώνας για να τα καταφέρουμε. Μοιραστήκαμε ένα σπίτι με μια άλλη οικογένεια για πολλά χρόνια».

Όπως είχε σημειώσει ακόμη ο Ποστέκογλου, «Οι άνθρωποι παρερμηνεύουν την ιστορία της μετανάστευσης. Συχνά ακούω ανθρώπους να λένε ότι μεταναστεύουν σε μια άλλη χώρα για μια καλύτερη ζωή. Δεν είναι αυτή η ιστορία του μετανάστη. Πηγαίνουν σε άλλη χώρα, για να προσφέρουν ευκαιρίες για την επόμενη γενιά. Η μαμά και ο μπαμπάς μου δεν είχαν καλύτερη ζωή. Τα άφησαν όλα αυτά πίσω, γιατί ήθελαν να δώσουν μια ευκαιρία, νομίζω, στα παιδιά τους. Όταν το σκέφτομαι αυτό είναι ένα τεράστιο δώρο. Να καταλάβουν ότι πρόκειται να θυσιάσουν τη δική τους ευτυχία για τα παιδιά τους. Είναι ένα μάθημα που δεν χάθηκε ποτέ από εμένα, ότι κάνω, το κάνω προς τιμήν των γονιών μου».





From his early days as a Hellas junior, to a championship-winning captain and coach, Ange has gone on to become a serial winner wherever he’s been. His football journey is truly one of a kind.



