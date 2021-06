Μια ποδοσφαιρική «μάχη» ανάμεσα σε Αγγλία και Σκωτία, τις περισσότερες φορές… ξεφεύγει από τα όρια του αγωνιστικού χώρου, με τους φίλους των δυο ομάδων να δίνουν το δικό τους «σόου».

Οι φίλοι της Σκωτίας… ακολούθησαν την ομάδα τους στο Λονδίνο, για τη «μάχη» με την Αγγλία στο Euro 2020 και έκαναν αισθητή την παρουσία τους. «Αναστάτωσαν» την πόλη, τόσο πριν, όσο και μετά τον αγώνα στο Γουέμπλεϊ.

Χιλιάδες Σκωτσέζοι οπαδοί ήπιαν άφθονο αλκόολ, στην… προετοιμασία τους για τον αγώνα με τους Άγγλους, ενώ δεν έλειψαν και οι περιπτώσεις τσακωμών, με παρέες Άγγλων, πριν τον αγώνα.

Το ματς για το Euro 2020 έμεινε στο 0-0, με τους φίλους της Σκωτίας να συγκεντρώνονται στη στην Leicester Sq για το νέο τους… πάρτι. Η Αστυνομία είχε παρουσία στην περιοχή ζητώντας από τους οπαδούς να διαλυθούν, καθώς παραβίασαν τα μέτρα για τον κορωνοϊό, αλλά μάταια. Το… ξενύχτησαν.

Συνθήματα, καπνογόνα και φυσικά μπόλικη μπύρα συνέθεσαν το σκηνικό που επικράτησε

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που υπήρξε, η Αστυνομία συνέλαβε 18 άτομα στο κεντρικό Λονδίνο και σε χώρους γύρω από το Γουέμπλει με τις κατηγορίες της ρατσιστικής συμπεριφοράς, κατάσταση μέθης, διατάραξης αλλά και επίθεσης σε Αστυνομικό.

Μάλιστα, στην κατοχή τους βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες αλλά και ένα εργαλείο το οποίο χαρακτηρίστηκε ως «όπλο», μιας και μπορεί να προκαλέσει σημαντικές σωματικές βλάβες.

#UPDATE | As of 22:30hrs 18 people had been arrested as part of our policing operation during the #England v #Scotland game. The majority of these were in central London and in the vicinity of Wembley Stadium. Officers continue to engage with crowds.