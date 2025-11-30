Άγιαξ – Γκρόνινγκεν: Οριστική διακοπή στο ματς εξαιτίας καπνογόνων

Ο αγώνας του Άγιαξ με την Γκρόνιγκεν στο πρωτάθλημα Ολλανδίας, οδηγήθηκε σε οριστική διακοπή, εξαιτίας της ρίψης δεκάδων καπνογόνων από τους οπαδούς του “Αίαντα”.

Η κερκίδα του Άγιαξ πήρε “φωτιά” στο ματς με τη Γκρόνιγκεν, για να τιμήσει το θάνατο του οπαδού Τίμεν Ρούμπεν Φαν, ο οποίος και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 29 ετών, αλλά οι φίλοι των γηπεδούχων το… παράκαναν με τα καπνογόνα, με αποτέλεσμα να στοιχίσουν στην ομάδα τους το ματς.

Δύο φορές ο διαιτητής αναγκάστηκε να διακόψει την αναμέτρηση στο ξεκίνημά της, με αποτέλεσμα να αποφασίσει στη συνέχεια την οριστική διακοπή της. Οι οπαδοί του Άγιαξ αναγκάστηκαν έτσι να ζητήσουν συγγνώμη στη συνέχεια, αναφέροντας σε σχετική τους ανακοίνωση τα εξής: «Ο Σύνδεσμος Φιλάθλων του Άγιαξ λυπάται που μια ομάδα οπαδών προκάλεσε τη διακοπή αυτού του αγώνα. Αποστασιοποιούμαστε κατηγορηματικά από οποιαδήποτε ενέργεια που βλάπτει τον σύλλογο, και ιδιαίτερα από μια ενέργεια σαν αυτή, η οποία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών και των συναδέλφων οπαδών. Δυστυχώς, οι καλοπροαίρετοι οπαδοί και ο σύλλογος υποφέρουν τώρα ως αποτέλεσμα».

This is why the Ajax game has been abandoned pic.twitter.com/qxSchtWzp7 — The 44 (@The_Forty_Four) November 30, 2025

Ακολούθησε και ανακοίνωση της ομάδας, στην οποία οι διοικούντες του Άγιαξ ανέφεραν τα εξής: «Ο Άγιαξ θεωρεί ότι αυτό που συνέβη στο γήπεδο απόψε είναι εντελώς σκανδαλώδες. Ζητούμε συγγνώμη από όλους όσους επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο. Η ασφάλεια των θεατών και των ποδοσφαιριστών έχει τεθεί σε κίνδυνο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Παίρνουμε εμφατικά αποστάσεις από αυτή την ανάρμοστη συμπεριφορά. Τα καπνογόνα δεν έχουν θέση στο γήπεδο».