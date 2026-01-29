Άγιαξ – Ολυμπιακός ανάλυση: Ζέλσον Μαρτίνς, Έσε και άμυνα τα «γρανάζια» της πρόκρισης

Ο Ολυμπιακός πήρε επική πρόκριση! Βγάζοντας ψυχή και πάθος, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ “καθάρισε” τον Άγιαξ μέσα στο Άμστερνταμ (2-1) και… έφυγε για τα playoffs του Champions League.

Παρά το “χλωμό” του ξεκίνημα στη League Phase, ο Ολυμπιακός έκανε το αγωνιστικό του ντεμαράζ και πέτυχε τρεις διαδοχικές νίκες στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, που τον έφτασαν στα νοκ-άουτ του Champions League. Οι Πειραιώτες θα διεκδικήσουν -κόντρα σε Μπάγερ Λεβερκούζεν ή Αταλάντα- την παρουσία τους στους “16” της διοργάνωσης, για πρώτη φορά από το 2014!

Ο “Αίαντας” απάντησε στο γκολ του Μαρτίνς, αλλά ο Έσε υπέγραψε μια “χρυσή” νίκη για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ και την 18η θέση, στην πρώτη της παρουσία στη League Phase της διοργάνωσης.

Τα “κλειδιά” της πρόκρισης

Όπως σε όλη τη League Phase, έτσι και στο ματς στην “Johan Cruyff Arena” του Άγιαξ, ο Ολυμπιακός είχε κάποιες σταθερές. Και εάν σε αυτό το ματς οι επιθετικοί του (Ελ Κααμπί και Ταρέμι) τροφοδοτήθηκαν ελάχιστα και δεν φάνηκαν, οι Πειραιώτες είχαν κάποια άλλα στοιχεία που τους έφεραν τη νίκη.

Πιο συγκεκριμένα, μιλάμε για τρία “γρανάζια”. Ζέλσον Μαρτίνς, Σαντιάγκο Έσε, αλλά και η αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού, ήταν οι “άξονες” στους οποίους βασίστηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και μπόρεσε να κάνει αυτό το εντυπωσιακό φινάλε στη League Phase, αφήνοντας πίσω τις ήττες από Μπαρτσελόνα Άρσεναλ και Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και τις ισοπαλίες από Πάφο και Αϊντχόφεν.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ πέτυχε το τρίτο του γκολ στη League Phase, με όλα του τα τέρματα να δίνουν βαθμό ή βαθμούς στους Πειραιώτες. Ο Ζέλσον Μαρτίνς ήταν για ένα ακόμα ματς η πηγή κινδύνου για την αντίπαλη άμυνα, ενώ βοήθησε και σε μαρκαρίσματα.

Την ίδια στιγμή, ο Έσε συνέχισε τις… υψηλές πτήσεις. Ο Αργεντινός αμυντικός μέσος πάτησε και σε αυτό το ματς κάθε μέρος του αγωνιστικού χώρου, αποτελώντας έναν αγωνιστικό ογκόλιθο, αξεπέραστο για τους παίκτες του Άγιαξ, Φυσικά, ήταν και αυτός που πέτυχε το νικητήριο γκολ των Πειραιωτών. Άξιο αναφορά, το γεγονός ότι αγωνίστηκε με κίτρινη κάρτα από το 49′.

Στην… εξίσωση αυτή, μπαίνει και η ερυθρόλευκη άμυνα, που τις φορές που έπιασε καλή απόδοση, “προκαλούσε” και το καλό αποτέλεσμα. Με μπροστάρη τον Ρέτσο (ηγετική εμφάνιση και σωτήρια επέμβαση στο φινάλε του ματς) και τον Μπιανκόν να μπαίνει στη θέση του τραυματία Πιρόλα και να ανταποκρίνεται, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ αισθάνθηκε μια σημαντική σιγουριά, ακόμα και τις στιγμές που ο Άγιαξ είχε την υπεροχή και πίεζε για γκολ. Σημαντική και η παρουσία των Ορτέγκα και Κοστίνια στις πτέρυγες, με τον δεύτερο να δίνει για δεύτερο σερί ματς την ηρεμία στον Ροντινέι, για να κοιτάξει περισσότερο στην επίθεση.