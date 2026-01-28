Άγιαξ – Ολυμπιακός: Η φανέλα που θα φορέσουν οι Πειραιώτες στον «τελικό» πρόκρισης στα νοκ άουτ του Champions League

Ο Ολυμπιακός λίγες ώρες πριν την σπουδαία αναμέτρηση κόντρα στον Άγιαξ που θα κρίνει την παρουσία του στα νοκ άουτ του Champions League, ενημέρωσε ότι θα αγωνιστεί με την γκρι εμφάνιση στη «Yohan Cruyff Arena».

Με νίκη ο Ολυμπιακός θα εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League, ενώ με ισοπαλία κόντρα στον Άγιαξ έχει αρκετές ελπίδες πρόκρισης, όμως δεν θα είναι στο χέρι του, αν θα συνεχίσει στη διοργάνωση.

Αν οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ δεν καταφέρουν να πάρουν κάποιο βαθμό κόντρα στους Ολλανδούς , εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα μείνουν εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων.