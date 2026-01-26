Άγιαξ – Ολυμπιακός: Ο διαιτητής Φρανσουά Λετεσιέ ορίστηκε στον «τελικό» πρόκρισης του Champions League

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη (28/01/26, 22:00, Live από το Newsit.gr) τον Άγιαξ για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League, με την UEFA να ορίζει ως διαιτητή του αγώνα, τον Γάλλο Φρανσουά Λετεσιέ.

Ο 36χρονος διαιτητής είναι γνωστός στον Ολυμπιακό, αφού έχει διευθύνει στο παρελθόν αγώνες του, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, είχε οριστεί στο Ολυμπιακός – Λουκέρνη 4-0 για το Europa League, το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 3-1 για τα πλέι οφ της Super League, αλλά και το Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0 στη φετινή League Phase του Champions League.