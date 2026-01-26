Συμβαίνει τώρα:
Άγιαξ – Ολυμπιακός: Ο διαιτητής Φρανσουά Λετεσιέ ορίστηκε στον «τελικό» πρόκρισης του Champions League

Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές του αγώνα
O διαιτητής Φρανσουά Λετεσιέ σε αγώνα της Super League
O διαιτητής Φρανσουά Λετεσιέ σε αγώνα της Super League / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη (28/01/26, 22:00, Live από το Newsit.gr) τον Άγιαξ για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League, με την UEFA να ορίζει ως διαιτητή του αγώνα, τον Γάλλο Φρανσουά Λετεσιέ.

Ο 36χρονος διαιτητής είναι γνωστός στον Ολυμπιακό, αφού έχει διευθύνει στο παρελθόν αγώνες του, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, είχε οριστεί στο Ολυμπιακός – Λουκέρνη 4-0 για το Europa League, το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 3-1 για τα πλέι οφ της Super League, αλλά και το Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0 στη φετινή League Phase του Champions League.

Βοηθοί του θα είναι οι Σιρίλ Μινιέ και Μεντί Ραχμουνί, τέταρτος ο Ζερεμί Πινιάρ, ενώ στο VAR έχουν οριστεί οι Ζαρέ Ζιλέ και Ματιέ Βερνίς, με ολόκληρη τη διαιτητική ομάδα να είναι από τη Γαλλία.

