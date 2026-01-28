Άγιαξ – Ολυμπιακός: Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων για τον «τελικό» πρόκρισης στα playoffs του Champions League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ (28.01.2026, 22:00, Newsit.gr, MEGA COSMOTE SPORT 2HD) με στόχο τη νίκη που θα τον οδηγήσει στα playoffs του Champions League. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δεν θα είναι… μόνη της σε αυτή τη σημαντική “μάχη”.

Περίπου μια ώρα πριν την έναρξη του Άγιαξ – Ολυμπιακός, η UEFA έκανε γνωστές τις επιλογές των δυο προπονητών, για τις ενδεκάδες των ομάδων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Ταρέμι, Ρόντινεϊ, Ελ Κααμπί.

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Φρανσουά Λετεσιέ και βοηθοί του οι συμπατριώτες του Σιρίλ Μουνιέ και Μεντί Ραχμουνί. Τέταρτος ο Ζερεμί Πινιάρ, ενώ στο VAR είναι οι Ζαρέ Ζιλέ και Ματιέ Βερνίς.