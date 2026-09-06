Αγιούμπ Ελ Κααμπί: Η ημέρα χειρουργείου και ο υποψήφιος να τον αντικαταστήσει στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 στην έδρα του Βόλου, αλλά στο Πανθεσσαλικό έχασε κάτι πολύ πιο πολύτιμο από δυο βαθμούς -στην κούρσα του τίτλου στη Super League. Έχασε τον αρχισκόρερ του, Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Τα χειρότερα επιβεβαιώθηκαν για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, καθώς ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού υπέστη κάταγμα στην κνήμη του αριστερού ποδιού και σήμερα (06.09.2026) θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Από τη στιγμή του σοκαριστικού τραυματισμού του στο παιχνίδι με τον Βόλο, υπήρχε έντονη ανησυχία, με την κραυγή του Ελ Κααμπί να δείχνει πως η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα σοβαρή. Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν τελικά το κάταγμα, με τον Μαροκινό φορ να βρίσκεται πλέον μπροστά σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της καριέρας του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπήρξε, ο Ελ Κααμπί θα επέστρεφε στην Αθήνα με ασθενοφόρο, για να νοσηλευτεί στο Ιατρικό Κέντρο, όπου και θα προετοιμαστεί για την επέμβαση.

Το χειρουργείο του είναι προγραμματισμένο για το πρωί της Κυριακής (06.09.2026), με τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Ολυμπιακού, Χρήστο Θέο, να αναλαμβάνει την επέμβαση.

Αμέσως μετά τον τραυματισμό του, το ιατρικό επιτελείο των «ερυθρόλευκων» κινήθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται, με τον Χρήστο Θέο να αντιλαμβάνεται από την πρώτη στιγμή τη σοβαρότητα της κατάστασης και τον παίκτη να μεταφέρεται στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Τα πρώτα δεδομένα κάνουν λόγο για απουσία από τους αγωνιστικούς χώρους που μπορεί να φτάσει τους έξι με επτά μήνες.

Ωστόσο, ο ακριβής χρόνος επιστροφής του δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί με απόλυτη βεβαιότητα και θα ξεκαθαρίσει περισσότερο μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης.

Ξεκάθαρο φαβορί ο Γιάρεμτσουκ

Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί μεταξύ άλλων δημιουργεί και ένα κενό στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Λόγω και της δυνατότητας που δίνει από πέρυσι η UEFA οι “ερυθρόλευκοι” έχουν πλέον τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε αλλαγή λόγω της εξάμηνης απουσίας του Μαροκινού.

Ωστόσο, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη δυνατότητα για να προσθέσει στην ευρωπαϊκή λίστα έναν ποδοσφαιριστή που θα αποκτήσει τώρα. Ο αντικαταστάτης θα πρέπει να ανήκει ήδη στο δυναμικό της ομάδας και να ήταν εγγεγραμμένος πριν από την ολοκλήρωση της List A, στις 2 Σεπτεμβρίου 2026.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ έχει αυτή τη στιγμή το προβάδισμα. Ο Ουκρανός επιθετικός είναι ακόμη στο ρόστερ, δεν βρήκε νέα ομάδα για να αγωνιστεί και οι νέες συνθήκες στον Ολυμπιακό αλλάζουν τα δεδομένα της περίπτωσής του.

Στο υπάρχον ρόστερ του Ολυμπιακού υπάρχουν κι άλλες λύσεις (Κλέιτον, Ρόκα), όμως ο Ουκρανός φαίνεται ότι διαθέτει το μεγαλύτερο προβάδισμα, καθώς είναι έμπειρος σε τοπ επίπεδο και σε τέτοιες διοργανώσεις.