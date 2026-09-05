Η βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη της ΑΕΚ και την ισοπαλία του Ολυμπιακού – Δείτε φάσεις και γκολ

Η ΑΕΚ ήταν “σαρωτική” κόντρα στον Άρη και με το εντυπωσιακό 5-0 στην Allwyn Arena, έφθασε τους 7 βαθμούς σε τρεις αγώνες, με αποτέλεσμα να “μοιράζεται” πια την κορυφή με τον Ολυμπιακό.

Λίγο πριν το θρίαμβο της ΑΕΚ επί του Άρη, ο Ολυμπιακός είχε ένα… τραγικό ματς στο Βόλο, αφού έχασε τους πρώτους του βαθμούς στη φετινή Super League, με την ισοπαλία 1-1 στο Πανθεσσαλικό, αλλά είδε και τους Ελ Κααμπί και Ρόκα να τραυματίζονται σοβαρά.

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ΑΕΚ και Ολυμπιακός ισοβαθμούν έτσι πια στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, με τον Άρη να πέφτει από αυτή, μετά την “κατάρρευση” στη Νέα Φιλαδέλφεια και τον Παναιτωλικό με τον Παναθηναϊκό να είναι πλέον οι μόνες ομάδες που μπορούν να φθάσουν στο απόλυτο των βαθμών στο φετινό πρωτάθλημα.

Αποτελέσματα στην 3η αγωνιστική

Σάββατο (05/09)

Βόλος – Ολυμπιακός 1-1

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ΑΕΚ – Άρης 5-0

Κυριακή (06/09)

19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα

19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά

20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα (07/09)

18:00 Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής

Η βαθμολογία της Super League

ΑΕΚ 7 Ολυμπιακός 7 ΠΑΟΚ 6 Παναιτωλικός 6 Άρης 6 Παναθηναϊκός 3* ΟΦΗ 3 Ηρακλής 1 Bόλος 1 Κηφισιά 1* Καλαμάτα 0 Ατρόμητος 0 Αστέρας Τρίπολης 0 Λεβαδειακός 0

*Έχει αναβληθεί το μεταξύ τους παιχνίδι στην πρεμιέρα