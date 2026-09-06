Ο Κωνσταντής Τζολάκης κατάφερε να γράψει ήδη ιστορία στην Premier League με τις εμφανίσεις του στην Χαλ

Ο Κωνσταντής Τζολάκης ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος της αναμέτρησης της Χαλ Σίτι με την Άστον Βίλα, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να κερδίζει το τρίτο σερί βραβείο «Player of the Match», στις πρώτες αγωνιστικές της Premier League!

Ο Κωνσταντής Τζολάκης κράτησε για τρίτο σερί ματς ανέπαφη την εστία του, βοηθώντας τα μέγιστα την Χαλ στην εντός έδρας «λευκή» ισοπαλία με την Άστον Βίλα. Τον τίτλο του MVP τον είχε κατακτήσει στην πρεμιέρα της Premier League κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και εν συνεχεία απέναντι στην Κόβεντρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ματς με την Άστον Βίλα, ο 23χρονος διεθνής άσος ψηφίστηκε και απόψε ως ο Player of the Match με το εντυπωσιακό ποσοστό του 40% του κοινού!

Ο Τζολάκης κατέγραψε και μία ιστορική επίδοση καθώς έχει κρατήσει τρεις ανέπαφες εστίες στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της σεζόν, έχοντας ξεκινήσει βασικός στην ομάδα που μόλις προβιβάστηκε στην Premier League. Πρόκειται για επίδοση που έχουν πετύχει μόλις τρεις τερματοφύλακες στην ιστορία της διοργάνωσης με νεοφώτιστη ομάδα.

Συγκεκριμένα, οι Σάσα Ίλιτς (1998/99) και Γιόνας Λέσλ (2017/18) και τώρα ο Τζολάκης. Το εντυπωσιακότερο όλων έχει ήδη καταγράψει 2,11 γκολ που έχει αποτρέψει (goals prevented) και έτσι δίκαια αναδείχθηκε εκ νέου πολυτιμότερος του αγώνα με την Άστον Βίλα, στη σελίδα της λίγκας.

Μάλιστα, αν και την επόμενη αγωνιστική ο Τζολάκης καταφέρει να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του για τέταρτο σερί ματς, θα καταφέρει να γράψει μια ιστορική επίδοση, στην πρώτη του σεζόν στην Premier League.