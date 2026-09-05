Ο Μάρκο Νίκολιτς επιβεβαίωσε το «ναυάγιο» στη μετεγγραφή του Ντέρεκ Κουτέσα από την ΑΕΚ στη Σερβέτ

Η ΑΕΚ πήρε μία επιβλητική νίκη με 5-0 επί του Άρη στην Allwyn Arena και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας στη Super League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να εμφανίζεται απόλυτα ικανοποιημένος από την ομάδα του, στις δηλώσεις του μετά το ματς, όπου επιβεβαίωσε και το “ναυάγιο” στη μετεγγραφή του Ντέρεκ Κουτέσα.

Ο προπονητής της ΑΕΚ ρωτήθηκε σχετικά για τον Ντέρεκ Κουτέσα, μετά το τέλος του ΑΕΚ – Άρης και ανέφερε χαρακτηριστικά το εξής: “Βρίσκεται στον δρόμο της επιστροφής”. Από εκεί και πέρα, ο Νίκολιτς εξήγησε και το σκεπτικό του για την ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης.

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Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

«Σε ένα ντέρμπι το 5-0 είναι πολύ καλό. Έχει φτιάξει πολύ καλή ομάδα ο Άρης και είχε δύο νίκες μέχρι στιγμής. Ευχαριστούμε πολύ τους οπαδούς μας. Συγχαρητήρια στους παίκτες. Μεγάλη σημασία για τους οπαδούς, καθώς δεν είναι ωραία να παίζουμε σε γήπεδα σε συνθήκες COVID με άδειες θέσεις.

Ήταν υπέροχο το ποδόσφαιρο που παίξαμε, είχαμε και ακυρωθέν γκολ, ένα ακυρωμένο πέναλτι, πολλές ευκαιρίες. Μεγάλη σεζόν η φετινή, θα υπάρχουν ανεβάσματα και κατεβάσματα.

Υπήρχαν κάποια σημεία που μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι, αλλά αυτά θα υπάρχουν πάντα. Είναι πολύ νωρίς να πω πόσο κοντά είμαστε στο ποδόσφαιρο που θέλω να βλέπω».

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Για την ευρωπαϊκή λίστα: «Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Έπρεπε να πάρουμε μια απόφαση από τη λίστα με βάση τις εμπειρίες από πέρυσι. Πάει πολύ καλά. Χτυπάω ξύλο μην χρειαστεί να κάνω τη χρήση της μιας αλλαγής λόγω σοβαρού τραυματισμού. Ο Γκεοργκίεφ θα μπει τότε σίγουρα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Με την ευκαιρία, να πω πως όσοι έφυγαν, ο Ελίασον, ο Λιούμπι, ο Κουτέσα που μάλλον είναι στον δρόμο της επιστροφής και ίσως να μην ολοκληρωθεί η μεταγραφή του, το κοινό που είχαν όλα αυτά τα παιδιά ήταν ότι ζήτησαν να φύγουν. Κάποιοι παίκτες σε ώριμη ποδοσφαιρικά ηλικία που νιώθουν ότι δεν έχουν τον πρώτο ρόλο είναι δύσκολο για αυτούς και είναι φυσικό να ζητάνε να φύγουν. Δεν σημαίνει ότι όποιος ζητάει να φύγει, φεύγει, αλλά όταν η τελική απόφαση είναι στην ομάδα και κρίνει ότι πρέπει να φύγουν, τότε ναι».