Αθλητικές μεταδόσεις με Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός, Άρσεναλ – Τσέλσι και Γιουβέντους – Μίλαν

Το ντέρμπι της Super League, Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, ο τελικός του τουρνουά IBT Crete μεταξύ του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, το ντέρμπι του Λονδίνου, Άρσεναλ – Τσέλσι αλλά και το Γιουβέντους – Μίλαν, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (06.09.2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

13:15 Novasports 2HD Γκρόνινγκεν – Τβέντε Eredivisie

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14:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ηνωμένο Βασίλειο, SS15 Gorsgoch 2

14:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπράιτον – Άρσεναλ Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας

14:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπέρμιγχαμ – Γουλβς EFL Championship

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14:30 Novasports Start Χέρτα Βερολίνου – Μαγδεβούργο Bundesliga 2

14:30 Novasports 3HD Γκρόιτερ Φιρτ – Χάιντενχαϊμ Bundesliga 2

15:30 Novasports Prime Χέρενφεν – Άλκμααρ Eredivisie

15:45 ANT1 Formula 1 2026 – Grand Prix Ιταλίας Αγώνας

16:00 Novasports Premier League Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ηνωμένο Βασίλειο, SS16 Ty Glyn 2

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΛ Novibet – Αναγέννηση Καρδίτσας Superbet League 2

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φροζινόνε – Βενέτσια Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Μόντσα Serie A

16:00 Superbet YouTube Channel Πανιώνιος – Αστέρας Τρίπολης Β Superbet League 2

16:00 ΑΝΤ1+ Formula1 Pirelli Grand Premio D’Italia 2026 Race Μηχανοκίνητα

16:30 Novasports 4HD Αμβούργο – Μάιντς Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σεντ Τζόνστον – Χιμπέρνιαν Scottish Premiership

17:15 COSMOTE SPORT 7 HD Βαλένθια – Μπαρτσελόνα LaLiga

18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε Crete International Basketball Tournament 2026

18:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Τσέλσι Premier League

18:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

19:00 Novasports 2HD Ατρόμητος – Καλαμάτα Stoiximan Super League

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ Λεμεσού Cyprus League

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μπολόνια – Σασουόλο Serie A 2026-27

19:30 COSMOTE SPORT 8 HD ΟΦΗ – Κηφισιά Stoiximan Super League

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μάλαγα – Λεβάντε LaLiga

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Αλαβές – Οσασούνα LaLiga

20:00 Novasports Prime Λεβαδειακός – Παναιτωλικός Stoiximan Super League

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Κάζα Πία Liga Portugal

20:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός Crete International Basketball Tournament 2026

21:30 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Γιουβέντους – Μίλαν Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Εσπανιόλ – Σεβίλλη LaLiga